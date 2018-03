Při výstavbě metra D má městu pomoci Penta, za nadpoloviční podíl

Výstavba metra D z Pankráce do Písnice má vyjít zhruba na 40 miliard korun. „Jde o největší investiční projekt, který aktuálně jakékoli město v zemi připravuje ze svých peněz bez pomoci státu,“ popsal na včerejším jednání zastupitelů náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Aby však město mohlo k výstavbě nového spojení přistoupit, potřebuje nejdříve vykoupit pozemky v trase budoucí linky. Což se mu dlouhodobě nedaří. Radnice metropole proto přišla s řešením v podobě společného podniku se soukromým investorem. Vytvořená společnost by mohla za potřebné pozemky nabídnout vlastníkům více, než může dát město. Společný podnik má být tvořen dopravním podnikem (DPP) a kyperskou společností NOPOCZ01, což je dceřiná firma společnosti Penta.

Soukromá firma by měla ve společném podniku podíl 51 procent a DPP 49 procent.

„Pokud město k takové variantě nepřikročí, mohla by Praha na dalších 15 let na nové metro zapomenout,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

O založení společného podniku včera jednali magistrátní zastupitelé. Po čtyřech hodinách odhlasovali, že nápad berou na vědomí a budou se jím ještě zabývat. Během diskuse se ukázalo, že část vládní koalice, konkrétně Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN), a opoziční Piráti mají proti navržené podobě podniku výhrady.

Velkým kritikem z řad vládnoucí koalice byla náměstkyně primátorky a členka dozorčí rady DPP Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). „Společný podnik ve skutečnosti znamená maximalizaci zisku pro soukromý sektor a není zajištěna žádná veřejná kontrola,“ uvedla s tím, že pro podnik nebude platit zákon o veřejných zakázkách nebo o svobodném přístupu k informacím.

Investor odejde po 15 letech

Kolínská rovněž kritizovala i to, že město chce pod společný podnik zahrnout i stanice metra, kde už nyní Praha vlastní většinu potřebných pozemků. Kromě výkupu pozemků totiž bude spojenecká firma budovat i výstavbu nad stanicemi metra.

Trojkoalici vadí, že nad stanicemi vznikne komerční zástavba, kupříkladu obchodní centra, a město nebude mít možnost uhlídat podobu lokality. Právě z toho půjde společnému podniku zisk. Podle Pirátů ovšem město z příjmů uvidí jen 25 procent, většinu dle nich získá soukromá firma. Soukromý investor by měl podle návrhu smlouvy obou stran společný podnik opustit po patnácti letech.

Piráti proto navrhli, aby se spojenectví města a firmy vytvořilo pro každou stanici zvlášť. To odmítl generální ředitel DPP Martin Gillar. „Dopravní podnik požádal o stavební povolení od Pankráce po Depo Písnice, proto je společný podnik designován v tomto rozsahu. Kouskovat to by mohlo ohrozit zisk potřebného územního rozhodnutí,“ vysvětlil Gillar.

Jeho se zastal i zastupitel a předseda dozorčí rady DPP Lukáš Kaucký (ČSSD). „Všude je jasně řečeno, že veškerá rozhodnutí společného podniku musí být přijímána jednomyslně,“ uvedl. Souhlasit tedy musí město i soukromý investor.

Předseda zastupitelského klubu TOP 09 Václav Novotný k návrhu na založení společného podniku vznesl otázku, zda by pro město nebylo výhodnější počkat na schválení zákona o liniových stavbách, podle něhož se mohou důležité dopravní stavby začít stavět ještě před tím, než jsou vykoupeny všechny potřebné pozemky.

Podle náměstka pro dopravu Dolínka, jenž je i poslanec, však existuje riziko, že vlastníci pozemků napadnou u soudu samotný zákon, a zahájení stavby by se tím ještě víc oddálilo. Navíc prý není jisté, že metro v zákoně bude, což potvrdil i další poslanec a zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Opoziční ODS společný podnik v zásadě podporuje a během debaty kritizovala kromě odmítavého postoje Trojkoalice i celou koalici. Vytkla jí, že se chce zbavit odpovědnosti za rozhodnutí, když o podniku mají hlasovat zastupitelé. Podle ODS je zřejmé, že rozklížená koalice se ve svých sporech snaží donutit zastupitele, aby rozhodli namísto radních.