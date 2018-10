Kvůli špatnému stavu se zavře most u metra Vltavská, nepojedou ani tramvaje

Problémy pražských mostů Nejznámější je kauza kolem Libeňského mostu, který spojuje Libeň s Holešovicemi, a který musel být kvůli havarijnímu stavu letos v lednu uzavřen pro automobily a městskou hromadnou dopravu. Stavba z roku 1928 se znovu otevřela začátkem března poté, co ji stavbaři na těch nejpoškozenějších místech podepřeli.

Na Libeňském mostě je ale nyní výrazně omezená rychlost a možnost potkávání tramvají, nesmějí na něj navíc automobily těžší než šest tun. Stále také není vyřešena jeho budoucnost. Podle představ končícího vedení hlavního města měl být most zbořen a na jeho místě se měl postavit nový. Zástupci stran, které po nedávných volbách vyjednávají v Praze o koalici, ale prosazují rekonstrukci mostu.

Výrazně narušená je konstrukce Hlávkova mostu, přes který vede kromě tramvajové trati také severojižní magistrála od Holešovic směrem do centra Prahy. Jeho hlavním problémem je, že do něj zatéká a odpadávají kusy betonu. Stavbu nyní zkoumají odborníci, kteří by měli rozhodnout o dalším postupu. Variant je několik - od té, kdy by vznikla nová prostřední mostovka a byl opraven zbytek mostu, až po kompletní rekonstrukci.

Ve špatném stavu je také Palackého most mezi Smíchovem a Novým Městem. Už v roce 2013 kontrola odhalila výrazný nárůst poruch především vylehčovacích cihelných klenbiček mostovky kvůli nefunkčnímu hydroizolačnímu systému. Most navíc před pěti lety poškodily povodně, které vymlely na některých pilířích až 20 procent spár mezi kameny. TSK proto u mostu navrhla provést celkovou rekonstrukci.

Loni v prosinci spadla lávka pro pěší spojující Císařský ostrov a Troju. Lávka otevřená v červenci 1984 na místě někdejšího pontonového mostu se náhle zřítila 2. prosince, zranění utrpěli čtyři lidé. Nyní na místě funguje přívoz a plánuje se výstavba provizorního přemostění, které by mělo vzniknout příští rok. Poté Praha vypíše architektonickou soutěž na finální podobu lávky.

