Pod most u Vltavské se vrátí tramvaje, firma jej podepřela stojkami

„V tento okamžik můžeme mluvit o tom, že je most zajištěný pro případ havárie. Pod mostem stojí čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala,“ vyjádřil se generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Petr Smolka (o uzavření mostu zde).

Ve čtvrtek ráno budou opět jezdit tramvaje ze Strossmayerova náměstí na Vltavskou a pro pěší bude otevřen i jeden průchod pod mostem. Pod most se navrátí linky 1, 12 a 25. Zastávky Štvanice a Těšnov však budou prozatím bez obsluhy kvůli tomu, že tramvaje nemohou odbočit z Vltavské směrem na Hlávkův most, protože podpěry jsou přímo v kolejišti.

„Linka číslo 34, která je aktuálně kvůli výluce v Lazarské náhradou za linku číslo 14, tak i nadále pojede od Masarykova nádraží přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a dále do Vysočan,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.



Ve středu večer také skočí provoz přívozu P7 spojujícího Karlín a Pražskou tržnici. Ve čtvrtek už nebude jezdit ani náhradní autobusová linka číslo 296 mezi Pražskou tržnicí a zastávkami U Průhonu, Dělnická a Tusarova, již zavedl dopravní podnik kvůli omezení tramvají.

TSK začíná připravovat další provizorní podepření, které firma postaví během zimy. „Auta se na most vrátí až v okamžiku, kdy most zespodu zpevníme silnými ocelovými nosníky,“ řekla závěrem Lišková.