Na náplavkách v Praze budou kavárny i galerie, říká jejich kurátor

Podle kurátora náplavek Jiřího Sulženka navíc vzniknou jasná pravidla pro pořádání akcí na tomto frekventovaném místě.



Letos na jaře začala dlouho plánovaná obnova náplavek. V jaké fázi jsou práce nyní?

Dokončujeme přestavbu většiny kobek na náplavce pod Rašínovým nábřežím. Vybaveny budou tak, aby v nich bylo potřebné zázemí a mohly sloužit celoročně.

Jiří Sulženko Jako kurátor pražských náplavek má za úkol kultivovat obsah dění v tomto prostoru.

Funkce se ujal letos v červnu.

Pracuje pro městskou společnost Trade Centre Praha (TCP), která náplavky spravuje.

O náplavky se stará správce, architekt a nyní i kurátor.



Kolik kobek bude obnoveno a k čemu přesně budou sloužit?

U Rašínova nábřeží jich je dvanáct. Ve většině z nich dojde k proměně. Budou zde veřejné toalety, kavárny a galerie. Změna bude i vizuální, neboť vstup bude prosklený.

Kdy začnou fungovat pro veřejnost?

V říjnu budeme instalovat skleněné vstupy a pak už je to jen otázka několika týdnů, než všechny práce uvnitř skončí. Následně bude ovšem ještě nutné vybrat nové provozovatele. Věříme, že s nimi zahájíme novou sezonu na jaře příštího roku.

Existuje konkrétní představa, jaké podniky a galerie zde najdou zázemí?

Navrhli jsme kritéria, která jsou nyní v rukách magistrátu. Čekáme, zda rada hlavního města tuto metodiku přijme.

Přesto zkuste být konkrétnější.

Dohodli jsme se, že podrobnosti nezveřejníme, dokud to neprojde radou. Nicméně klademe důraz na kvalitu a obsah a nemá být upřednostněna nejvyšší nabídka.

Jak prostorné jsou kobky? Vejde se sem vůbec galerie?

Mají 60 metrů čtverečních, půjde tedy o velmi komorní galerie.

Tímto krokem zde práce skončí?

Ne, v říjnu začne obnova samotné plochy náplavky. Hlavním smyslem je posílit základní infrastrukturu, která za posledních osm let, co náplavky ožily, už kapacitně nestačí. Jedná se především o vybudování přípojek na vodu, odpad a elektřinu.

Dojde k omezení provozu nejoblíbenější pražské náplavky?

Jednak se právě začne s pracemi až po konci sezony a jednak pak nebude uzavřena celá náplavka, ale budou se po etapách opravovat jednotlivé části.

Také Hořejší nábřeží na protější straně souběžně prochází obnovou. Jaké jsou plány tady?

Od začátku roku jsme rekonstruovali plochu náplavky a nyní startuje úprava tamějších kobek, kterých je sedmnáct. I ty by měly být připraveny pro příští sezonu.

Jaké bude využití kobek na smíchovské straně?

Ačkoliv jich je sedmnáct, tak některé z nich slouží jako zázemí botelu a měnit se nebudou. Asi třináct z nich nyní rekonstruujeme do podoby takzvaných ateliérů, dále zde budou toalety a tři kavárny. Prosklený vstup na této straně nebude, zůstanou zde železná vrata.

Co si mám představit pod tím, že zde vzniknou ateliéry?

Říkáme tomu tak, protože uvnitř by měl být pravidelný program a rádi bychom, aby to tady žilo už od rána, nikoliv jen navečer. Prostor by mohly mít k dispozici místní spolky a organizace, ale může zde být například i dílna. Výhodou také je, že tyto kobky mají rozměry 120 metrů čtverečních. Náplavka na Hořejším nábřeží není tak živá a atraktivní, nicméně má stále velký potenciál, který chceme využít.

Město plánuje ještě druhou fázi úprav. V čem budou spočívat a kdy začnou?Jaké budou celkové náklady na přeměnu?

V rámci první fáze revitalizace náplavek u Rašínova a Hořejšího nábřeží očekáváme výdaje dohromady zhruba 225 milionů korun.

Vzniknout má především terminál pro lodní dopravu, aby se uvolnila břehová hrana. Kromě toho počítáme s dalším vybavením náplavek a plovoucími lázněmi. Zatím se ale soustředíme na dokončení rozpracovaných věcí. Rozhodnutí, kdy bude další etapa spuštěna, není na mně.

Dlouhodobý nedostatek toalet město snad konečně vyřeší, co ale se záplavou odpadků?

Právě nový mobiliář včetně odpadkových košů bude součástí druhé fáze prací, ale už příští týden začnou na náplavce poprvé sloužit zálohované vratné kelímky. Od toho si slibujeme, že budeme nejen ekologičtější, ale zbavíme se i nepořádku z jednorázových obalů.

Všechny podniky na náplavce tak budou muset nalévat nápoje jen do vratných kelímků?

Přesně tak, novinku spouštíme tuto sobotu na farmářských trzích a pak to rozšíříme i na ostatní provozovatele.

Městský správce náplavek Trade Centre Praha letos v červnu zřídil novou funkci kurátora pražských náplavek, do níž vybral právě vás. Co všechno tato práce obnáší?

Cílem bylo doplnit už stávající pozice architekta náplavek a správce náplavek. Kurátor má za úkol především kultivovat obsah dění v tomto prostoru a hledat rovnováhu mezi nejrůznějšími zájmy, které tam logicky jsou ze strany rezidentů z okolí, provozovatelů podniků i města.

Právě lidé žijící v těsném sousedství náplavek si stěžují na hluk a nepořádek zejména během konání velkých akcí. Plánujete regulaci programu?

Spustili jsme proces, jehož výsledkem by mělo být nalezení kompromisu. Aktuálně probíhá průzkum, který sbírá podněty obyvatel týkající se největších problémů a návrhů na řešení. Druhá část procesu je, že jsme připravili desetidenní program nazvaný Naše náplavka. Jeho součástí jsou i dvě debaty o možném budoucím fungování tohoto programu. Výsledkem má být návrh řešení, která budou přijatelná pro všechny zúčastněné.

Co budou tato pravidla obnášet?

Budou se týkat počtu a frekvence velkých akcí, nebo zda třeba nestanovíme dny, kdy nebude vůbec žádný program.

Může dojít také k omezení počtu lodí nabízejících program a občerstvení?

Zatím připravujeme pravidla pro pořádání akcí, úprava řádu přístaviště a změna pravidel kotvení je věcí další fáze.

Jaký program ještě nabídne akce Naše náplavka kromě výše zmíněných debat?

Chceme také připomenout tradice, které se vážou k náplavce. Proto spolupracujeme se spolkem Vltavan a například na tuto neděli chystáme program pro celou rodinu, kde bude k vidění třeba vor nebo šíf.