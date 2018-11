Praha 2 chce spravovat náplavku v Podskalí, kvůli hluku i odpadkům

Praha 2 chce náplavku do své správy mimo jiné kvůli stížnostem lidí na hluk nebo množství odpadků. Náplavka v Podskalí je oblíbeným cílem Pražanů a je nejvytíženější ze všech náplavek v metropoli. Spravuje ji městská firma Trade Centre Praha (TCP). Vyjádření magistrátu ČTK shání.



„V žádném případě nechceme, aby bylo z náplavky opět mrtvé místo, kam se chodí pouze krmit labutě. Ale současný stav je neudržitelný. Náplavka potřebuje koncepci provozu, aby sloužila obyvatelům Prahy 2 i celé Prahy, a ne pouze jako místo pro opíjení se,“ řekla Černochová.

Problémem je podle starostky hluk a množství odpadků, na které si stěžují místní obyvatelé.

„Pokud není hudba přímo na náplavce, hraje hlasitě z každé lodi a z každé jiná. Problém s odpadky je pak i v širším okolí, kdy jsou poházeny například v Zítkových sadech, kudy lidé chodí na metro,“ řekla Černochová.

Pokud by magistrát Praze 2 náplavku svěřil, vznikl by podle starostky tržní řád. Na rozhodování o tom, co se zde bude konat, by měli vliv rovněž obyvatelé Podskalí a ustaveny by byly správcovské kontakty, kam mohou lidé v případě problémů zavolat. Snížen by měl být podle starostky počet zde kotvících lodí.

„Lidé kvůli nim vlastně nepřijdou do kontaktu s řekou,“ řekla Černochová. Na náplavce by zůstaly trhy i další akce, které se tu konají, jako například závod veslařů známý jako Primátorky.

V případě, že se o náplavku nebude starat radnice, bude Černochová chtít, aby posílil význam Prahy 2 při rozhodování. „Chceme například, abychom byli včas informováni o všech akcích, abychom o nich včas věděli a lidé se na ně stihli připravit,“ řekla.

Zároveň by měla vzniknout komise, která jednou za čas situaci na náplavce zhodnotí. Součástí by měli být také zástupci z řad Podskaláků. Město by také muselo garantovat bezpečnost a úklid.

Magistrát letos zahájil revitalizaci pražských náplavek. První fáze skončí příští rok v dubnu a vyjde na 225 milionů korun.

Kromě nedostatečného sociálního zázemí a chybějících odpadkových košů si návštěvníci dlouhodobě stěžují především na parkující auta a na konflikty mezi chodci a cyklisty.

VIDEO: Pražané bez piva? Tak bude vypadat „zavřená“ náplavka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu