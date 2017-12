Pod Vyšehradem má na Vltavě kotvit plovoucí koupaliště, nakreslené už je

Velkým lákadlem by se měla stát plovárna u Vyšehradské skály. Lidé se však nebudou koupat ve vltavské vodě. Praha hodlá po vzoru Berlína na hladině řeky zřídit plovoucí bazén s čistou vodou.

Na kolik atrakce vyjde, není v současnosti jasné. Odhaduje se, že půjde o částku okolo 70 až 100 milionů korun.



„Lázeňství na Vltavě mělo v minulosti velkou tradici, a já proto chci, abychom ji obnovili. Momentálně se zpracovává projekt, v létě roku 2019 by už měly být tyto lázně v provozu,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO). MF DNES má exkluzivně k dispozici návrh podoby odpočinkového místa.

Dvě patra odpočinku

Půjde o zhruba dvoupatrovou „loď“, jež by mohla kotvit na konci podskalské náplavky. Dřevěná paluba by sloužila pro polehávání a sezení, z ní by vedla cesta do bazénu nebo do otevřeného podpalubí, kde by mohlo být občerstvení a posezení.

Z bazénu by pak byl výhled na železniční most a Hradčany, na druhé straně by se tyčila skála s Vyšehradem.

Plovoucí lázně však nebudou jediným zásahem do podoby náplavky na Praze 2. Jelikož je lokalita u lidí tolik oblíbená, půjde o první pražskou náplavku, která projde celkovou revitalizací.

Prostory uvnitř nábřežní zdi nebyly dosud příliš využívané. Tyto kobky se dočkají prosklených vstupů, uvnitř lidé naleznou galerie, prodejny či toalety.

Zvýšit se má i bezpečnost místa, které magistrát osadí novým kamerovým systémem, jenž umožní lepší monitorování prostoru městské policii. Na kvalitu akcí a jejich přiměřenou hlučnost bude dohlížet koordinátor programu, kterého nyní Praha hledá.

„Pro rok 2017 bylo vyhrazeno v rozpočtu 84 milionů korun a celkově na první fázi revitalizace bude potřeba přibližně 225 milionů korun,“ vypočítává náklady primátorka. Ve schváleném rozpočtu hlavního města pro nadcházející rok se počítá s investicemi do rozvoje náplavek přesahujícími 230 milionů korun. Vše však nepůjde jen do Podskalí.

Dojde řada na Holešovice

V roce 2018 by se mohlo začít pracovat na zvelebení holešovického nábřeží mezi Pražskou tržnicí a Libeňským mostem, kde vznikne oddechová zóna.

„Díky úpravě břehu tak budou moci v místě kotvit malé lodě, přistávat větší plavidla a toto zanedbané místo se stane příjemným prostorem pro procházky, jízdu na kole a další sportovní aktivity,“ popisuje projekt radní Prahy 7 pro územní rozvoj Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).

Pokud by šlo vše bez problémů, měla by revitalizace břehu získat příští rok stavební povolení, načež magistrát vybere firmu, která projekt zrealizuje.

Magistrát vyčlenil na úpravu břehu v Holešovicích sumu 25 milionů korun, v níž je zahrnuto vypracování potřebných dokumentací a samotná práce na proměně. Celkem úprava vyjde na 85 milionů korun.

Historie lázní na Vltavě Plavání spjaté s Vltavou není pro Prahu ničím novým. Už v 19. století bylo na březích řeky několik plováren, kam se Pražané chodili ukrýt před vedry. V říční vodě se tehdy plavalo i přes varování městského hygienika. Nejstarší byla Vojenská plovárna, která se z Františku přesunula ke Karlovu mostu. Nejoblíbenější byla Občanská plovárna, jejíž budova se nachází nedaleko Strakovy akademie. Do památkově chráněného objektu pod Letnou chodil plavat mimo jiné i známý spisovatel Franz Kafka. Nyní už místo vodním radovánkám neslouží. Po sametové revoluci zde sídlilo kasino, nyní je v objektu restaurace. Plovoucí lázně by nemusely být v budoucnu jen na Rašínově nábřeží. Primátorka Adriana Krnáčová dříve uvedla, že se nabízí i zátoka v Libni.



Nejedná se ale o jedinou změnu na březích Prahy 7, která umožní lidem procházku kolem Vltavy.

„Loni v létě se otevřela nová cesta mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem, na kterou navazuje budoucí park U vody. Tam město nyní projektuje cyklotrasu, která propojí Jankovcovu ulici se Stromovkou,“ uvádí Burgerová.

Další změny by se měl vltavský břeh dočkat v Braníku u tamních ledáren. V současnosti plochu poblíž nájezdu na Barrandovský most přetíná zátoka Ledárny, kterou musí lidé obcházet.

Praha proto plánuje vodní plochu přemostit a na propojené lokalitě vybudovat kotevní molo, promenádu s plání na odpočinek a úpravu stávajících stromů, aby se místo více podobalo parku. Proti záměru se však staví urbanisté z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

„Projekt není v souladu s Koncepcí pražských břehů, na což jsme upozornili už v roce 2014 a žádali předělání projektu,“ vysvětluje mluvčí institutu Marek Vácha.

Ve zmíněné koncepci je uvedeno, že prostor u řeky by měl sloužit k odpočinku, což by jezdící cyklisté narušovali. Podél řeky doporučuje cestu jen pro pěší. „Pro cyklodopravu navrhujeme logické vedení ulicí Vltavanů a její následné pokračování podél tramvajové tratě směrem k zastávce tramvají Pobřežní cesta,“ stojí v dokumentu.

K úpravě projektu pravděpodobně nedojde, město už totiž na zisk stavebního povolení, vybrání firmy a realizaci projektu uvolnilo pro příští rok 15 milionů korun. Celkem investice vyjde ještě o tři miliony dráž.