Stavba multifunkčního centra O2 Universum za miliardu finišuje

O2 Universum přímo navazuje na O2 Arenu a nyní jeho stavba postoupila do poslední fáze. Hala se rozkládá na čtyřech podlažích s celkovou plochou téměř 50 tisíc čtverečních metrů.

Vedle O2 Areny se připravuje hala A pro čtyři a půl tisíce diváků. Obě haly bude možné v případě potřeby propojit chodbou. Hala A bude mít zasouvací tribuny kvůli tomu, že v ní bude možné umístit ledovou plochu pro lední sporty. Především se však počítá s prostorem pro koncerty či kongresy.

Haly B a C budou o něco menší. Do nich se dohromady vejde 1 800 lidí. Haly se v případě potřeby budou dát rozdělit na třetiny posuvnými dveřmi.

„Celkově stavba nového největšího multifunkčního kongresového a kulturního centra v České republice pokračuje podle harmonogramu. Dnes už stojí stěny všech hlavních sálů. Práce pokračují rozvodem všech naplánovaných technologií a na přelomu roku se zasklí čelní fasáda,“ popsal průběh prací generální ředitel Robert Schaffer.



V nové multifunkční hale se počítá celkem s jednadvaceti sály o různých velikostech. Vedení O2 Areny se chce ucházet o pořádání velkých mezinárodních akcí.

„Cílíme na to, získat do Prahy akce mezinárodního charakteru, které do Prahy chtěly, protože je to krásné město, ale doposud nemohly, protože takovou kapacitu žádný prostor nenabízel,“ řekl Schaffer.

Budova Universa vyjde na zhruba 1,4 miliardy korun. Staví se však i hotel a další budova a celková částka tak přesáhne dvě miliardy korun.

Přestavba objektu začala v říjnu 2017. V první třetině letošního roku začaly bourací práce původního objektu a následně se dokončila hrubá stavba. O2 Universum se má slavnostně otevřít v květnu 2019.