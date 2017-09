Náplavky jsou hlučné a lidem to vadí, Praha proto akce omezí

Klidný vltavský břeh v Podskalí chtěla metropole před lety oživit. Povedlo se jí to na více než sto procent. Přes léto je totiž na náplavce u Rašínova nábřeží pohybu jako v úlu. A právě přemíra života v podobě nejrůznějších akcí vadí obyvatelům blízkých domů.



„Ze začátku oživení vypadalo skvěle, ale nyní je ve skandálních rozměrech. Od železničního k Palackého mostu je hradba lodí, přes kterou není vidět na řeku. Trápí nás i hluk z koncertů, které jsou na náplavce často několikrát týdně,“ vypočítává problémy obyvatel Rašínova nábřeží Jiří Š. Cieslar, představitel tamního spolku Hraběnka z Podskalí.

Na 25. září členové spolku svolali setkání poblíž železničního mostu, na kterém chtějí proti současnému stavu protestovat. Nejde jim o umrtvení místa, jako bylo před lety, ale požadují regulaci akcí. Ve čtvrtek s těmito požadavky Cieslar vystoupil na jednání pražských zastupitelů, které žádal o řešení situace.



Akce se omezí, doteď se mohlo všechno

Za změnu podoby náplavky horuje i radnice Prahy 2. „Na náplavce se vše povoluje. Množství akcí je proto nutné omezit. Ideálně by se měl stanovit určitý počet velkých akcí, které se mohou v létě konat. Obyvatelé by dopředu věděli, kdy se mohou setkat s hlukem, a mohli by se podle toho zařídit,“ říká místostarostka druhé městské části Alexandra Udženija (ODS).

Sama Praha 2 nemá možnost, jak dění na pravém vltavském břehu omezit, protože lokalitu má ve své správě hlavní město, potažmo jeho společnost.

Dosud magistrát situaci podle obyvatel a Prahy 2 neřešil, což by se však mělo změnit. Důvod, proč se až nyní blíží změna, je ten, že Praha počítá s rekonstrukcí náplavek, čímž z nich na čas zmizí i současní podnikatelé.

„Pro příští sezonu vzniknou pravidla, jak by měl vypadat provoz náplavek. Chystáme metodiku, podle které se budou vybírat akce, které se budou u řeky konat,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Nová pravidla by se ještě před jejich uplatňováním měla probrat se správcem náplavek, kterým je městská společnost Trade Center Praha, s obyvateli nábřeží i provozovateli služeb na náplavce.

Náplavku může sledovat kamera

Zároveň by na magistrátu mohla vzniknout pozice jakéhosi koordinátora života náplavek, který by vybíral vhodné akce. Do začátku další sezony chce také primátorka prověřit současné smlouvy s provozovateli, jestli zbytečně metropole netratí. K tomu by mohli dostat výpověď provozovatelé, kteří smluvní podmínky dlouhodobě porušují.

I přes určité omezení však město počítá s tím, že náplavku u Rašínova nábřeží budou lidé i nadále navštěvovat v hojném počtu. A proto je třeba podle Krnáčově zvýšit zabezpečení dané lokality.

„Dráždí mě, že náplavka u Rašínova nábřeží není moc chráněna. Mohl by tam ale například být kamerový dohled a mobilní automobilové překážky,“ říká primátorka s tím, že způsob zabezpečení chce ještě probrat s městskou částí.

Vyjíždějící sloupky či jiné opatření by měly zabránit tomu, aby do lidí vjelo auto, jak se několikrát stalo v zahraničí. V poslední době jde o jeden z nejčastějších způsobů útoků, ke kterým se hlásí teroristé.

Bezpečnostní opatření by se mohla v lokalitě objevit v rámci velké rekonstrukce, kterou hlavní město plánuje a která má vyjít na miliony korun. Součástí proměny bude úprava kobek, prostorů v nábřežních zdech, kde by vznikly galerie, toalety a občerstvení.

Město už si nechalo vypracovat architektonickou studii. Počítá s umístěním nových košů a laviček, uvažuje se také o výměně dlažby. Praha má celkem tři náplavky, v Podskalí, na Smíchově a v lokalitě Na Františku.