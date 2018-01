Staroměstský orloj se na půl roku zastavil, čeká ho rekonstrukce

Orloj se bude kompletně rozebírat poprvé od válečných let. Vrátí se mu původní vzhled a mechanika z podoby 60. let devatenáctého století, sdělil orlojník Petr Skála.

Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun.

„Budeme odstraňovat ten nevhodný řetězový elektrický pohon z roku 1948 a budeme tam vracet staré lanové bubny, ozubená kola, která byla v depozitáři, a budeme pohánět znova orloj tak, jak byl původně poháněn. To znamená kamennými závažími přes konopná lana navíjená na dřevěné lanové bubny,“ řekl Skála.

I po úpravách se však budou hodiny automaticky natahovat. Tento systém ovšem bude skrytý.

Restaurátoři také vrátí původní význam sochám na orloji, které představovaly tři nejhorší lidské hříchy a tři nejkrásnější lidské vlastnosti.

„To byly takové ty alegorie pýchy, lakomství, závisti a dole soucitu, štědrosti a skromnosti. To je dílo Vojtěcha Suchardy, který jim dal do rukou ty atributy, například dalekohled, knihu a nahoře loutnu, protože on nepochopil jejich původní význam,“ uvedl Skála.

Rekonstrukce Staroměstské radnice začala v dubnu loňského roku. Generální oprava se týkala vrchní části věže, arkýře kaple v prvním patře a orloje. Tomu chtějí restaurátoři vrátit autentičtější podobu.

Dělníci už z radnice snesli k restaurování kalendárium, které nahradili fotografickou tapetou. Nová měděná deska bude namalovaná podle originálu od malíře Josefa Mánese (o snesení kalendária více zde).



Orloj má stále svá tajemství

Památka byla v posledních letech opravován několikrát. Naposledy se kvůli opravám orloj zastavil v roce 2011, kdy odborníci restaurovali především jeho interiér a řešili závady mechanismu stroje.



Orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. K orloji se váže řada legend a tajemství, například není jasné, kdy přesně se na něm objevily sošky apoštolů, kteří se každou hodinu ukazují ve dvou okéncích pod stříškou (podívejte se na VIDEO: Prozkoumejte pražský orloj očima apoštola).

Ve své historii orloj zažil slávu, ale i pohromy. V roce 2002 jej nečekaně zastavila porucha na trafostanici kvůli velké vodě, která se prohnala hlavním městem. O devět let později 23. prosince se orloj zastavil na pět minut plánovaně, bylo to k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.