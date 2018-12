Policie pátrá po muži, který chtěl vyzvedávat zmizelou Valerii ze školky

„Hledáme muže, který byl viděn se stíhanou ženou. Společně Valerii přivedli do školky Romodrom v Praze 8, kde se pokoušeli domluvit na tom, že muž bude holčičku občas vyzvedávat. Po tomto muži pátráme, protože by mohl mít informace k Valerii a mohl by přispět k jejímu nalezení,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Podobu muže zachytili policisté na identikitu. Jedná se o staršího, vyššího muže bílé pleti s šedými vlasy. Podle policie na identikitu vypadá mladší, než ve skutečnosti je.

Policie nyní žádá muže, aby se přihlásil sám, popřípadě ty, kteří o muži vědí, kontaktovali policii.

Policisté hledají šestiletou Valerii od letošního srpna a její babičku, která se o ni měla starat, obvinili z opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání péče. Poté obvinění rozšířili o trestný čin týrání svěřené osoby.

Žena totiž dívku podle zjištění policistů mnohdy brutálně týrala, svazovala a dávala jí roubík, aby nemohla křičet. Policie pracuje s verzí, že dívka takové zacházení nemusela přežít.