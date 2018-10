Politici chtějí zaujmout voliče v Praze projekty z šuplíků

S fantazií a vizí města budoucnosti cílí na voliče nejvíce kandidát ANO na primátora Petr Stuchlík a marketér Jakub Horák, jenž kandiduje na 22. místě kandidátky Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).



Oba shodně slibují udělat plovoucí lázně na Vltavě, na nichž už se ale nyní pracuje a měly by být hotovy příští rok na Výtoni.

Do voleb jdou však i s návrhy, které si někteří architekti udělali v minulosti tak trochu do zásoby. Stuchlík v půlce září prezentoval vizi obytného Libeňského mostu. „Praze chybí moderní architektura a tato vize měla otevřít debatu o ní,“ popisuje Stuchlík s tím, že rád představí projekty i dalších architektů.

Pokud by se stavěl nový most místo současného Libeňského, má jeho podoba vzejít podle Stuchlíka z architektonické soutěže. Že by ji mohl veřejným představením obytného mostu ovlivnit, odmítá. Určitou komplikaci pro budoucí architektonickou soutěž však zveřejnění návrhu může přinést.

„Do budoucna to způsobuje mnoho problémů. Architektonické soutěže musí být anonymní. Kdybyste se přihlásil s projektem obytného Libeňského mostu do soutěže, tak už je autor známý a není to tedy anonymní návrh,“ vysvětluje architekt Petr Lešek, který se v rámci České komory architektů (ČKA) zabývá architektonickými soutěžemi.

„Každý ať ukazuje své nápady, ale kdyby došlo na soutěž, může to přinést tyto komplikace,“ dodává architekt, jenž je jedním z autorů podoby Národní technické knihovny v Dejvicích.

I Horák jde do voleb s tím, že chce přivést k životu několik návrhů z dřívějších let. Ke své kandidatuře na magistrát udělal i webovou stránku, na které mají lidé hlasovat o tom, které z nápadů by se měly i postavit.

Další resuscitace blobu

Vedle plovoucích lázní na Vltavě má hodně hlasů také projekt lávek spojujících pražské břehy přes Žofín a Střelecký ostrov. Jde o projekt architekta Vlada Miluniće, spoluautora Tančícího domu. A také návrh Národní knihovny na Letné přezdívaný „chobotnice“ či „blob“ od již zesnulého Jana Kaplického.

Další vize kandidátů Marketér Jakub Horák už při startu kampaně Spojených sil pro Prahu říkal, že bude na nevolitelné pozici, a pokud ho lidé dostanou do zastupitelstva, znamená to, že o jeho návrhy mají zájem. Vedle Kaplického knihovny, plováren a lávek mohou lidé na jeho stránkách hlasovat pro vybudování lanovky mezi Výstavištěm a trojskou zoo nebo pro stavbu čínské čtvrti na Císařské louce, kde by byl i buddhistický chrám



„Praze úplně chybí 21. století. Mám pocit, jako bychom žili v 19. století. Městu chybí krásné věci, které nás kopnou dopředu,“ popisuje Horák, proč chce oživit oba zmíněné návrhy. Ani na jednu z obou věcí by nevyhlašoval architektonickou soutěž, kterou odborníci doporučují dělat pro veřejné stavby.

„Všechno už bylo vymyšlené, jsou tuny nápadů, které nikdo nerealizoval,“ zdůvodňuje marketér, proč by se na budovu knihovny či lávku spojující pražské břehy nedělala veřejná soutěž.

Že architektonická soutěž není nutná na všechno, přiznává i Lešek. „Není vyloučeno použít nějaký starý projekt, ale měl by projít nějakou velkou oponenturou, zda má návrh vůbec cenu budovat. Jestli se na místo hodí, aby to nebylo jen na efekt. Zda návrh není zastaralý,“ dodává architekt.

Proto je podle něj cesta architektonické soutěže lepší v tom, že je transparentní a nikomu nenahrává, vybere se nejlepší návrh pro danou lokalitu a všem je srozumitelná. Prezentování jedné konkrétní stavby pak Lešek vnímá spíše jako marketingový tah.

(Ne)podpora projektů

Jak moc mají návrhy, které kandidáti na radnici hlavního města představili, blízko k uskutečnění, není jasné. A to i přesto, že Horák tvrdí, že jeho snaha na vybudování moderních staveb má podporu vedení kandidátky, za niž jde do voleb na magistrát.

Problém je hlavně u Kaplického knihovny na Letné. Přestože měl budovu dříve stavět stát pro Národní knihovnu, z čehož sešlo mimo jiné kvůli protestům, tak by podle Horáka nyní mělo vybudování blobu financovat samo město.

„Stejně jako se země Praze složila na Národní divadlo, tak že by Praha postavila tuto knihovnu a věnovala ji celé zemi,“ líčí Horák s odhadem, že by stavba vyšla zhruba na tři miliardy korun. Minulý týden v debatě kandidátů na primátora, kterou pořádal server iDNES.cz, však lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) uvedl, že s výstavbou Kaplického návrhu nepočítá.

Spolu s dalšími stranami se totiž Pospíšil shoduje na tom, že by moderní budovou, kterou město postaví, mělo být nové sídlo pro filharmonii. Koncertní síň by měla stát v Holešovicích, poblíž zastávky Vltavská.

