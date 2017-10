V centru Prahy budou mít chodci více prostoru, auta pojedou jinudy

Radní hlavního města v úterý rozhodli, že si Praha dá vypracovat studii, která rozhodne o nové podobě Pohořelce a jeho okolí z hlediska dopravy. Důvody k tomu jsou hned dva.

„Po otevření tunelového komplexu Blanka vznikla pro řidiče alternativní trasa a snížily se intenzity automobilové dopravy. Stále tudy ale projede velké množství aut, proto chceme, aby došlo k dopravnímu zklidnění,“ říká náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD.



Pohořelec Jedná se o širokou ulici v severozápadní části pražské památkové rezervace UNESCO.



Nachází se v katastru Hradčan v Praze 1 na hranicích s Prahou 6.



Pojmenování je doloženo už od 14. století, vzniklo podle častých požárů, ke kterým zde docházelo.



Údajně byl založen purkrabím Alšem z Malíkovic roku 1375.



Nejznámějším obyvatelem byl dánský astronom Tycho Brahe, který zde žil v letech 1599–1601 a měl tu i vlastní hvězdárnu.



S ním zde spolupracoval německý astronom Jan Kepler. Podle něj je pojmenované také tamní gymnázium.



Druhým argumentem pro úpravu tohoto prostoru je skutečnost, že ministerstvo obrany v příštích měsících hodlá zazdít dosud veřejný průchod pro pěší, který propojuje ulice Pohořelec a Dlabačov. Ten vede podloubím pod objektem patřícím do areálu kasáren Prokopa Holého, kde armáda připravuje celkovou obnovu komplexu.

„Rekonstrukce počítá s uzavřením průchodu a zaslepením chodníku,“ potvrzuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Podle ní je cílem tohoto kroku uvést budovu do původního stavu, jak byla architektonicky navržena na počátku 20. století.

Nejdůležitější je ale především bezpečnostní hledisko, protože se jedná o jeden ze strategických objektů důležitých pro obranu státu. Chodci tudy tak už brzy neprojdou, i proto musí město hledat nové řešení, které bude pro pěší nekomplikované a především bezpečné.

Magistrát už má také základní představu, jak by měla doprava na Pohořelci v budoucnu vypadat a jaké zásadní stavební úpravy by si záměr vyžádal.

„Řešením v dané oblasti by bylo vyznačení obytné zóny a drobné stavební úpravy, které by srovnaly do jedné výšky vozovku, chodníky a ostrůvek s tramvajovou zastávkou. Prostor by tak byl primárně určen pro chodce,“ nastiňuje plány Dolínek.

Tramvaje by pak i nadále místem projížděly. Naopak vjezd aut by byl povolen pouze rezidentům a například podnikatelům, kteří zde provozují restauraci nebo obchod. Ostatní by museli použít objízdnou trasu.

Magistrát chce změny příští rok

V každém případě hlavní město nechce s úpravami příliš otálet. A to i kvůli rekonstrukci kasáren, která má brzy začít. Studie by proto podle magistrátu měla být dokončená během několika příštích měsíců. Nové řešení, které bude v praxi především znamenat změnu dopravního značení a menší stavební práce, chce Praha stihnout ještě v průběhu roku 2018.

Na výsledné podobě studie se budou kromě magistrátu a ministerstva obrany podílet také dotčené radnice Prahy 1 a Prahy 6.

Minimálně první městská část tento záměr vítá, do jednání se přislíbila aktivně zapojit. Podle jejího místostarosty pro dopravu Richarda Bureše z ODS je totiž provoz v této lokalitě dlouhodobě neúnosný.

„V minulosti jsme zaznamenali opakované stížnosti místních občanů na hluk z projíždějících aut. Doufám, že na rozdíl od jiných případů tentokrát dostaneme slovo hned na začátku,“ prohlásil Bureš.

Podle místostarosty Prahy 1 je jedním z řešení vybudovat novou krátkou komunikaci z Jelení ulice ke křižovatce Střešovické a Patočkovy v šesté městské části. Díky tomu by se podle něj řidiči vyhnuli celé oblasti a nemuseli by se složitě proplétat úzkými silnicemi v okolí Pohořelce. Takové řešení by však bylo poměrně složité, navíc by s ním nemuseli souhlasit další účastníci jednání.

Za zklidnění Pohořelce by zaplatili lidé v Myslbekově ulici

Jinou alternativou je pak využít jako objížďku Myslbekovu ulici. I tady se ale rýsuje komplikace. Za zklidnění na Pohořelci by totiž zaplatili intenzivnějším provozem aut zdejší obyvatelé. A pro změnu oni by mohli začít protestovat.

Hlavní město společně s radnicí Prahy 1 řeší i další problematická místa v samotném centru, kde se denně mezi auty motají tisíce chodců. Dalšího zklidnění by se měla dočkat třeba Loretánská ulice vedoucí od Pohořelce dál až na Hradčanské náměstí.

V plánu je také omezení aut na Malostranském náměstí. K tomu však dojde až po jeho obnově, která je v plánu nejdříve v příštím roce. Stejně tak se hledá nové dopravní řešení v oblasti Újezdu.