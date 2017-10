Praha otevřela tři záchytná parkoviště, řidičům nabídnou 530 míst

Dosud odtahová parkoviště patřila Správě služeb hlavního města, TSK Praha si je však od Správy služeb vypůjčila.

Kotlářka má 240 míst, Písnice 115 míst Švehlova 175 míst. Všechna P+R parkoviště jsou zdarma, nehlídaná, ale dohlíží na ně kamera. Mají omezenou dobu stání maximálně na jeden den.

Třeba Kotlářka se zatím potýká i s tím, že je plocha obrostlá keři a trávou, tyto drobnosti ale bude ladit město za pochodu. „Parkoviště otevíráme narychlo, nemáme jej tak třeba ani vybavené závorami. Je tu ale kamerový systém kvůli bezpečnosti. Parkovat bude prozatím zdarma,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Dolínek.

U Nemocnice na Homolce možná bude parkovací dům

Pomoci vyřešit pražské problémy s parkováním by mohl i nový parkovací dům poblíž Nemocnice na Homolce se 750 místy. Jejich menší část by byla vyhrazena pro nemocnici, tedy pro doktory a obslužný personál. Drtivá většina by ale sloužil jak pro návštěvníky Nemocnice na Homolce, tak nedalekého motolského špitálu.

„Když se vše podaří, mohla by mít příští rok Praha 5 územní rozhodnutí, potom by připravila stavební povolení a do budoucnosti bychom tam chtěli investovat jako město. Takže městská část by připravila projekt, který bychom ho zaplatili,“ řekl Dolínek.

Zmínil se také o tom, že je v plánu rozšíření parkování v Troji u betonárky, kde už několik míst je, ale zatím ho řidiči neznají. Přitom je hned u tramvaje číslo 17, která je za deset minut na Staroměstské. Podle Dolínka je třeba parkoviště více propagovat.

„Rád bych se také dohodl s Prahou 6, na Tobrucké už je parkoviště připraveno několik měsíců včetně počítadla aut. Tam by mohla být kapacita přes 100 aut. řekl Dolínek.