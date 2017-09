Přístup ke karlínskému přívozu rozhádal radnice, prý je nevyhovující

Na vině je dlouhodobě nevyhovující cesta k břehu na území Prahy 8, odkud loď odplouvá. Do letošního března zde stály jen příkré schody bez zábradlí, v navazujícím svahu byla dokonce jen vyšlapaná pěšina.

Protože se za dva roky provozu nic nezměnilo a bezpečnost zde byla tristní, vložili se do věci radní ze sousední Prahy 7, kde je druhá stanice přívozu. Před zahájením sezony vlastnoručně vybudovali provazové zábradlí a krátké schody v protipovodňovém valu, po kterém vede cyklostezka.

Přístup k molu je nelegální

To vyvolalo ostrou reakci starosty Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD), který stavbu označil za nelegální. Tehdy se o přístup k přívozu začal zajímat také odbor územního rozvoje a výstavby Prahy 8. Ten následně vyzval vlastníky pozemků, jimiž jsou magistrát a státní podnik Povodí Vltavy, k bezpečnému zajištění do 31. července.

Přívoz HolKa Spojuje holešovický (Praha 7) a karlínský břeh (Praha 8).



Zastávku má i na ostrově Štvanice.



Byl uveden do provozu v létě roku 2015. Je součástí Pražské integrované dopravy a nese označení P7.



Na dotaci se rovnými díly podílejí magistrát a radnice Prahy 7.



Provozovatelem je Pražská paroplavební společnost.



Před několika týdny pak úřad svolal všechny dotčené strany ke kontrolní prohlídce, na níž se ukázalo, že se nic nezměnilo. Zatím sice úřad pravomocně nerozhodl, podle radního Prahy 7 Pavla Zelenky (Praha 7 sobě) je cílem odboru územního rozvoje a výstavby uškodit provozování přívozu. „Na mě to dělá dojem, že stavební úřad hledá důvod, jak celý přívoz zavřít,“ zlobí se Zelenka.

A zdůvodňuje to právě průběhem zářijové schůzky, které byl v Karlíně přítomen. „Úředníci se tvářili velmi nekompromisně, a když jsme se ptali, co bude výsledkem šetření, říkali, že jim nezbude nic jiného než majitelům pozemků nařídit úpravy v souladu se zákonem, a to včetně složitých bezbariérových úprav,“ dodává.

Takové řešení by ovšem bylo poměrně složité, finančně nákladné, a navíc by nebylo možné je rychle realizovat. Komplikací by byla i skutečnost, že jde o záplavové území, kde platí přísná protipovodňová opatření. Navíc v řádu několika let má na stejné ose vyrůst lávka pro pěší a cyklisty, proto by také byla otázkou efektivita vysoké investice.

Sám odbor územního rozvoje a výstavby ústy mluvčí Prahy 8 Marcely Voženílkové však zásadně odmítá, že by takto přísná pravidla požadoval. „Není pravda, že náš stavební úřad nařídil odstranění současného a provedení nového bezbariérového přístupu. Cílem bylo zajistit alespoň minimální, snadno proveditelné stavební úpravy,“ říká mluvčí a jmenuje například nutnost vybudovat novou přístupovou komunikaci, zábradlí u schodiště nebo odstranit provizorní schodiště. Podle ní je dále potřeba doplnit také chybějící orientační směrovky a naopak odstranit náletovou zeleň.

Úředníci jsou podjatí, tvrdí radní

Radní Pavel Zelenka si však stojí za svým, a dokonce mluví o podjatosti úředníků, protože fungování přívozu není dlouhodobě nakloněn starosta Prahy 8. Ten se ohradil, že by jakkoliv mluvil do rozhodování úředníků. „V žádném případě jsem nikoho neinstruoval a oni by mě ani neposlechli,“ říká Petrus a zdůrazňuje, že stavební úřad je povinen vyzvat majitele, aby jakoukoliv stavbu odstranil, nebo upravil, pokud neodpovídá platným zákonům.

Zároveň upozorňuje, že magistrát prostřednictvím svých městských firem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Technické správy komunikací (TSK) už konečně připravuje studii, která bude předpisům vyhovovat.

To potvrzuje i mluvčí IPR Marek Vácha, podle nějž se přístup k přívozům zlepší i na dalších místech.

„Ne vždycky je snadné se k zastávce přívozu dostat, proto jsme zpracovali seznam problematických míst. Na nejpalčivější z nich vybírá TSK projektanta. Mezi taková místa patří i přístav Karlín, kde může k rekonstrukci dojít už příští rok,“ slibuje Vácha. Otázkou zůstává, zda to magistrát stihne do začátku nové sezony přívozu, která obvykle startuje koncem března.