Lesní školce v Chabrech shořely dvě jurty, děti musely jinam

Jurty v ulici K Brnkám poblíž Drahanské rokle využívala lesní školka Maata. Školku navštěvují děti od 1,5 roku do 6 let.

„Je to místo, kde mají děti možnost sblížit se s přírodou a zároveň si být vzájemně prospěšné,“ píše lesní školka na webu.

Jurty o rozměrech pět na osm metrů vzplály v neděli v půl jedenácté večer. V době požáru v nich nikdo nebyl.

„Jurty byly dřevěné s plátěnou krytinou, byly napojeny na elektrickou energii a vytápěny,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Při zásahu museli hasiči rozebrat dřevěnou podlahu, aby se požár dál nešířil. Oheň likvidovali hodinu třemi proudy, jurty však zcela lehly popelem.

„Děti musely v pondělí do naší druhé třídy v Ďáblicích. Chtěli bychom školku v místě obnovit, ale zatím nedokáži říct, jak se to vyvine. Vůbec netušíme, co požár způsobilo,“ řekla Pavla Aschermannová za Dětský klub Maata.

V kamnech se podle jejích slov o víkendu netopilo, vztahy se sousedy měla školka také dobré. „Těžko říct, možná to způsobila rychlovarná konvice,“ dodala Aschermannová.

„Přesnou příčinu požáru určí na místě policejní a hasičští vyšetřovatelé,“ dodal mluvčí hasičů.