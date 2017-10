Spor městských částí vyvrcholil kolapsem dopravy v pražských Bohnicích

Značka od pátku omezuje vjezd do ulice K Bohnicím ve směru z Bohnic do Troje (serpentina nad zoo). Zákaz vjezdu platí ve všedních dnech od 7:30 do 9:30 hodin. „Je to totální kolaps, autobusy stojí už od křižovatky a lidé jdou pěšky na metro,“ informoval ráno redaktor MF DNES Václav Nývlt.

Podle svědků cesta autobusem z Bohnic do Kobylis trvala skoro o hodinu déle než jindy. „Je super, že v zoo bude obyvatel Bohnic za čtyři minuty místo za čtyři a půl minuty. Jen drobností na té radosti je, že třicet tisíc lidí bude jezdit do práce či do školy o čtyřicet minut později,“ uvedl nespokojený cestující, jakých byly desítky.

Kolona aut stála od Liberecké přes Okrouhlickou směrem k ulici V Holešovičkách.

Zákazovou značku umístil do ulice K Pazderkám odbor dopravy Prahy 7 na žádost pražské části Troja. „Odbor dopravy Prahy 7 vyšel vstříc městské části Troja, která požádala o umístění zákazové značky kvůli dopravní přehlcenosti v ranních hodinách,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Válka městských částí zasáhla řidiče

Umístění značky inicioval starosta pražské Troji Tomáš Bryknar. „Díky značce neprojede ulicí osobní ani nákladní auto, pouze MHD a záchranka,“ řekl.

Chce tak upozornit na problémy s dopravou, které jsou podle něj v ranní špičce kritické. V současnosti vedou ze severu do centra Prahy tři komunikace, je to ulice V Holešovičkách, ulice K Bohnicím a ulice Trojská. Jenže před rokem radnice Prahy 8 Trojskou ulici uzavřela na žádost rezidentů, což podle Bryknara způsobilo dopravní zácpy.

„Doprava se přesunula do ulice K Bohnicím, kde se každé ráno tvořily kolony, které stály až k Bohnicím. Blokovalo to i autobusové linky 112 a 236. Dlouhodobým řešením by byla světelná závora nebo semafor na křižovatce Lodžská a K Pazderkám, který by auta dávkoval,“ vysvětlil Bryknar.

V minulosti už o problému jednal s radnicí Prahy 8, ale řešení se podle svých slov nedočkal. „Tehdy podpořili můj návrh ohledně semaforu, ale fakticky mi nepomohli. Sám nemám kompetence umisťovat semafor na území Prahy 8 a především jej financovat. Praha 8 v tomto ohledu nepodpořila městskou část Troja,“ uvedl Bryknar.

Proto chtěl nyní uzavřením ulice K Bohnicím opět vyvolat diskuzi se starostou Prahy 8 Romanem Petrusem a s náměstkem pražské primátorky Petrem Dolínkem.

Magistrát ani Praha 8 se značkou nesouhlasí

Starosta Prahy 8 Roman Petrus dnes podotkl, že radnice Trojskou ulici uzavřela pouze z jedné strany, a to se souhlasem policie a všech dalších orgánů.

„Trojská byla ucpaná vždycky, v současnosti je zácpa jen o dvě stě metrů delší. Řidiči projížděli touto ulicí pouze rok po otevření tunelu Blanka, zkracovali si tudy cestu. Před tím využívána nebyla. Jejím částečným uzavřením auta opět začala projíždět stejným místem jako dříve,“ prohlásil Petrus.

Umístění zákazové značky do ulice K Pazderkám směrem K Bohnicím považuje za naprosté šílenství. „Již jsme odeslali dopis magistrátu i městské části Praha 7 s žádostí o okamžité odstranění. Až bude značka pryč, můžeme společně debatovat o semaforu,“ sdělil Petrus s tím, že po Bryknarovi požadoval podklady, na jejichž základě by s myšlenkou semaforu dál pracovali.

Troja musí jednat s Prahou 8

„Během tří měsíců podklady od starosty nepřišly. Pokud semafor na území Prahy 8 chce, musí zpracovat alespoň na jednu stránku zadání, abychom věděli, jak to má vymyšlené. Stavbu semaforu by samozřejmě financovala Technická správa komunikací,“ dodal Petrus.

Odbor dopravy Prahy 7 zdůraznil, že politické vedení městské části o značce nerozhodovalo. „Nyní Praha 7 iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se Prahu-Troja a Prahu 8. Komplexní řešení musí přinést především jednání těchto dvou městských částí,“ uvedl za odbor dopravy Prahy 7 mluvčí této městské části Martin Vokuš.



Magistrát hlavního města s umístěním zákazové značky zásadně nesouhlasí. „Podle náměstka primátorky Petra Dolínka je značka nesmysl, který ochrání pár rezidentů v ulicích, ale způsobí kolaps Prahy 8,“ uvedl asistent náměstka Petr Secký. K umístění značky vydala nesouhlasné stanovisko i policie, to ale není závazné, ale pouze doporučující.



Ráno řidiče opět čekají kolony

„Když dostanu písemný příslib, že mi vyjdou vstříc a pomohou situaci rychle vyřešit do konce roku 2017, jsem připraven sám iniciovat odstranění značky,“ podotkl starosta Bryknar.

Než se problém vyřeší, budou mít potíže v ranní špičce především řidiči, kteří se snaží dostat z kopce do centra města. Desítkám tisíc obyvatel celého Bohnického a Čimického sídliště zbyla jen jediná cesta, a to přes ulici V Holešovičkách.

Dnes v místě doprava kolabovala od rána po celé dopoledne. Průjezdnost se zlepšila až před dvanáctou.

Dopravu dnes v Praze komplikovali také taxikáři, kteří protestovali před pražským letištěm proti Uberu.