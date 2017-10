VIDEO: Stoka, kvůli které se propadla Vysočanská estakáda, je opravená

„Celý proces trval dlouho, protože v těchto místech je poměrně složitá geologie, písek a vysoká hladina podzemní vody. Problém byl i s dopravou, kdy jsme chtěli umožnit průjezd alespoň autobusům. To také komplikovalo stavební práce,“ vysvětlil vedoucí útvaru stokové sítě Pražských vodovodů a kanalizací Zbyněk Venkrbec.

Stoku museli dělníci přerazit a postavit novou o délce 110 metrů. Čtyři metry hluboký kráter zmizel. V místě havárie ale stále mohou jezdit jen autobusy veřejné dopravy. „Momentálně je rekonstrukce stoky ukončena a probíhá napojení uličních vpustí, kterou provádí pražská Technická správa komunikací. Do 15. listopadu by měly být práce ukončeny a mohl by se sem vrátit provoz,“ dodal Venkrbec.

Havárie se stala loni v červenci na stoce vysočanského sběrače. Zbortila se klenba stoky a vozovka na povrchu se propadla (psali jsme zde).

Důvodem havárie byly netěsné uliční vpusti nebo napojení uličních vpustí, kdy se voda z uličních vpustí dostávala za ostění stoky, kde vymlela kaverny. Stoka se pak do těchto kaveren rozevřela. Kráter byl hluboký přibližně tři a půl až čtyři metry. Oprava celé havárie vyjde asi na 48 milionů korun.

Vysočanská estakáda, která překonává převýšení několik desítek metrů, byla vybudována v roce 1967. Podle měření intenzity dopravy z loňského roku po ní projede přes šest tisíc aut a autobusů denně.