Posuneme Prahu do současného tisíciletí, slibuje budoucí primátor Hřib

Není post primátora vytrucovaný, když jste jako jediný z lídrů nechtěl ani trochu ustoupit?

Ne, tak to určitě není. Samozřejmě vítám konstruktivní přístup našich partnerů. My jsme ale do jednání šli hned od začátku s nabídkou ústupku, že se vzdáme jednoho radního ve prospěch potenciálních partnerů. Teď nám ostatní strany náš ústupek oplácejí.

Ten ústupek daly všechny strany, vy jste tehdy byli dokonce těmi posledními, kteří na to kývli. Ten možný truc je však v tom, že jste na koaličním jednání šli se stylem „buď budeme mít primátorský řetěz, nebo žádná koalice nebude“. Proč tak rázný postoj?

To vyplývá z toho, že jsme z těch tří uskupení, která se baví o koalici, měli nejlepší výsledek ve volbách. Chceme naplnit odpovědnost vůči našim voličům, a proto jsme usilovali o post primátora.

Není ale politicky nebezpečné jednat takto ultimativně?

Chceme, aby politika fungovala na základě předvídatelných nebo aspoň trochu předvídatelných pravidel. Pokud je zavedený úzus takový, že primátora má strana, která získala nejvíce hlasů z dané koalice, tak to chceme jen respektovat.

Budete s tímto přístupem, který kritizoval i Jiří Pospíšil, chodit na všechna politická jednání?

My prostě jen prosazujeme to, na co jsme podle našeho názoru získali nárok díky svému volebnímu výsledku. Máme z tří jednajících stran nejvíce hlasů. Ale teď tvoříme i společný program, na němž bude shoda, takže by neměl být problém. Nemyslím si, že bychom měli takový ultimativní styl celé čtyři roky.

Zastupitelstvo Prahy - kdo je kdo na 65 křeslech ODS

Kandidátku Občanské demokratické strany (ODS) vedl člen strany Bohuslav Svoboda. Získala 14 mandátů. Piráti

Kandidátku České pirátské strany (Piráti) vedl člen strany Zdeněk Hřib. Získala 13 mandátů. Praha Sobě

Kandidátku oficiálně registrovanou jako PRAHA SOBĚ vedl Jan Čižinský. Před volbami starosta Prahy 7 (zvolený za Praha 7 sobě), také poslanec (zvolen za KDU-ČSL). Získala 13 mandátů. Spojené síly pro Prahu

Kandidátku s oficiálním názvem TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla -"Spojené síly pro Prahu" vedl exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Získala 13 mandátů. ANO

Kandidátku ANO 2011 vedl zakladatel Fincentra Petr Stuchlík. Získala 12 mandátů. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB V PRAZE NAJDETE ZDE

Takže s argumentem, že jste dostali nejvíce hlasů, nebudete protlačovat i další věci, o nichž bude koalice během čtyř let jednat?

Ne ne ne, argumentace založená na zisku nejvíce hlasů se týkala jen požadavku na primátora. Nechystáme se na tom zakládat argumentaci v momentě, kdy se zjistí, že padá nějaký most. Určitě se nebude dít, že bychom říkali, že se most musí opravit a ne bourat a bude to proto, že jsme získali více hlasů než koaliční partneři.

Nemůže vám ve výsledku uškodit, že jste si primátora vydupali? V jedenáctičlenné radě budete mít jen tři posty. Vaši partneři Praha sobě a Spojené síly dostanou po čtyřech. Zároveň jim asi připadnou významnější oblasti, tudíž třeba nebudete mít možnost tolik ovlivnit některé věci.

S ohledem na to, že je shoda na programu, tak to nevidím úplně kriticky. I primátor má pod sebou nějakou gesci. Budeme jen muset pracovat ve třech za čtyři. Na to jsme ale připraveni.

Budete si kompenzovat menší počet křesel v radě města více posty předsedů magistrátních výborů, které jsou také placené?

O tom neuvažujeme. Rozhodně jde o věc, která na koaličních jednáních nezazněla.

Jaký chcete být primátor?

Takový, který prosadí změny, které jsou potřeba k tomu, abychom posunuli Prahu do současného tisíciletí.

Jak změny prosadit? Budete dohlížet na radní, jestli na nich pracují, či si chcete vzít důležité věci pod svůj patronát?

Koukám na vznikající koalici jednoznačně pozitivně. Strany mají ve svých řadách odborníky, z nichž se dá poskládat schopný tým. Rozhodně by vedení města mělo fungovat na týmovém principu.

Co vy osobně chcete změnit v Praze?

Je nutné udělat pořádek v městském majetku, primárně nemovitém. To znamená, že bychom měli zveřejnit seznam městských nemovitostí, kdo je má pronajaté, za kolik, do kdy, aby v tom byl přehled. Kdyby si někdo chtěl pronajmout městskou nemovitost, tak aby se mohl do toho seznamu podívat. Navýšili bychom tak i veřejnou kontrolu, což je to, na čem jsme pracovali v zastupitelstvu čtyři roky. A nejen na magistrátu, ale i například v Praze 1, kde jsme odhalili několik kauz, kde se jednalo právě o tento problém. Například nevýhodné pronájmy v Pařížské. Myslím si, že to lze stihnout třeba do půl roku.

Novináři se vždy ptají, co vládnoucí politik prosadil za prvních sto dnů. Čeho během této doby hájení chcete dosáhnout?

Budeme muset vyřešit nezbytnosti, které na nás spadnou. Třeba schválit rozpočet pro příští rok. Bez toho Praha nemůže fungovat. A druhá věc je pochopitelně výběr nového ředitele nebo ředitelky magistrátu. Jde o zásadní věc. Také budeme chtít nově obsadit vedení městských firem.

Celou kampaň jste nosil jedno béžové sako. Přiznal jste, že je to proto, aby si vás lidé zapamatovali. Po volbách už jste ho na sobě neměl. Až se stanete primátorem, vrátí se zpátky do hry?

Ode dne, kdy byly oznámeny výsledky voleb, jsem na sobě béžové sako neměl. Splnilo svůj účel a je teď zaarchivováno. Třeba ho někdy vydražím na dobročinné účely.