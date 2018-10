Končící radní měli na schůzi řešit i blob na Letné, nakonec nebudou

„Už jsem to měl připravené dlouho, ale kolegové mě teď požádali, abych to nepředkládal,“ vyjádřil se Jan Wolf s odkazem na skutečnost, že je nyní po volbách a řešit by to měla už nová vláda Prahy.

O vypracování studie proveditelnosti mluvil Jan Wolf společně s Eliškou Kaplický Fuchsovou, vdovou po architektovi a předsedkyní magistrátního výboru pro kulturu. Uvažovali o ní již v červnu letošního roku. Studie měla zpřesnit podobu projektu a také stanovit jeho změnu. Podle původního vyjádření Wolfa by budova, kterou původně Kaplický navrhoval pro knihy Národní knihovny z Klementina, měla být multifunkčním centrem.

V obsáhlé zprávě návrhu Jan Wolf píše, že důvodem stavby „multifunkčního centra na Letné je záměr o rozšíření turistického okruhu, aby se zabránilo přetížení historického centra Prahy“. „Turistifikace historického centra ztrácí přívalem turistů svou autenticitu a jedinečnost, vzniká řada infrastrukturálních problémů,“ píše se v návrhu dále.

Takzvaný blob postavený na Letné mělo případně z části využívat i město jako prostor pro městskou knihovnu nebo divadlo Minor.