Hotel u Staroměstského náměstí nejspíš bude, navíc i s dvacítkou bytů

Blok osmi domů si mezi sebe dělí Praha a společnost Akroterion, která si domy pronajala už v roce 1996, aby v nich postavila hotel.

To se ale nestalo a magistrát smlouvu kvůli neplnění podmínek vloni vypověděl. Včera se ale s investorem dohodl na jejím pokračování. Akroterion totiž předložil městu záruky, že skutečně začne stavět, a nabídl vyšší nájemné. Pokud upravenou smlouvu schválí rada hlavního města, hotel Ritz-Carlton by měl přivítat první hosty nejpozději na sklonku roku 2022.

Penále za prodlení

Investor musel městu dokázat, že má platné stavební povolení, smlouvu se stavební firmou a vyjednaný úvěr u banky. Praha si na jednání pozvala i zástupce řetězce Ritz-Carlton, který dosvědčil, že hotel bude provozovat. Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) je smlouva pro město výhodná. „I kdyby se nakonec projekt nedokončil, investor nemá nárok na peníze, které do toho investoval. Podařilo se vyjednat velice striktní podmínky,“ říká radní Procházka.

V návrhu nových smluvních podmínek, které má MF DNES k dispozici, se Akroterion zavazuje, že hrubou stavbu dokončí nejpozději do konce června roku 2021. Hotel se musí zprovoznit do konce roku 2022. Pokud to investor nestihne, dostane dalších šest měsíců na nápravu. Pak začne nabíhat penále, za každý den třicet tisíc korun. Město navíc může smlouvu vypovědět.

Radní pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) by však ráda stavbu zkontrolovala dříve než za tři roky. „Nechci, aby se opakovalo, že se tam nic neděje. Odbor majetku najde bližší termín,“ vysvětluje Kolínská.

Luxusní bydlení pro manažery

Když Praha smlouvu v prosinci vypověděla, zástupci Trojkoalice plánovali, že se městské domy opraví a uvnitř budou byty. Ty skutečně vzniknou, ale investor je popisuje jako „luxusní bydlení pro solventní klientelu“. Nehrozí však, že by se nabízely jako krátkodobé pronájmy, například skrze službu Airbnb. „Budou to moderní byty, které nabídnou i hotelový servis. V zahraničí jsou často využívány vrcholovými manažery, kteří si je dlouhodobě pronajímají,“ tvrdí ředitel Akroterionu Ogi Jakšič.

Dnes je v domech patnáct bytů, při opravách by mělo vzniknout dalších pět až deset.

Radní Kolínská přiznává, že to nebude dostupné bydlení pro učitele nebo strážníky, poukazuje však na to, že se i přesto zvýší počet domácností v okolí Staroměstského náměstí. „Dnes jich tam bydlí přibližně dvacet. Za pět let to bude padesát šest domácností,“ říká Kolínská a označuje dohodu na bydlení za kompromis.

„Byt bude sloužit specifické cílové skupině, ale měli by to být klasičtí rezidenti, kteří budou mít k tomu místu vztah,“ doplňuje Kolínská. Radní navíc upozorňuje, že jakmile nájemní smlouva skončí, městu zůstanou domy s byty, ne hotelovými pokoji, což považuje za důležité.

Kromě bytů a až sto deseti pokojů vzniknou i restaurace, kavárny, obchody a služby. Investor počítá i s veřejným průchodem.

Praha dostane více peněz

Kromě konkrétních termínů je v návrhu i zvýšené nájemné. Do konce roku 2081 by tak Akroterion zaplatil o třicet šest milionů více. Kdyby se smlouva prodloužila až do konce roku 2111, celkově by zaplatil o čtyřicet osm milionů více než při současném nájemném. Společnost se současně zavazuje, že během dlouholetého pronájmu provede několik generálních oprav.

Praha už teď může počítat s deseti miliony, které investor musí uhradit jako pokutu za to, že hotel nedokončil už vloni.