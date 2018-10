Dělníci začali montovat vzpěry pod most u stanice metra Vltavská

Podle mluvčího firmy Hochtief Michala Taliána uzavřeli smlouvu s Technickou správou komunikací (TSK) ve středu, tedy v den, kdy TSK v noci most nechala zavřít. Poté projektanti navrhli řešení.

„Ve čtvrtek firma prostor staveniště oplotila a byly tam nachystané čtyři formy, do kterých se lil beton jako základ pro vzpěry. Ty boudou na dvou místech, vždy po dvou,“ sdělil Michal Talián.



Na betonové základové desky budou dosazeny prefabrikované silniční panely a až na ně pracovníci umístí vzpěry.

„Ty podepřou nosnou konstrukci mostu. Vzpěry budou ocelové a jedna každá je udělaná ze čtyř vzájemně propojených spojek,“ vysvětlil Talián s tím, že vzpěry firma začne instalovat už dnes.

Uzavírka silničního mostu a s tím spojené komplikace v pražské dopravě někteří lidé chápou, jiní jsou z uzavírky rozčarovaní.

„Já to respektuju, chápu. Dopravu mi to nekomplikuje,“ řekla jedna žena u stanice metra Vltavská.

„Já to beru, ale neberu to, že nevidím, že by tady něco dělali,“ komentovala další žena.

Most v Bubenské ulici v Praze, pod nímž jezdí tramvaje u stanice metra Vltavská, uzavřela TSK o půlnoci v noci na středu. Opatření komplikuje městskou hromadnou dopravu i individuální automobilovou dopravu.

Stavba je ve velmi špatném stavu a musí se zbourat, podepřením se nyní získá čas na přípravu projektu nové stavby.