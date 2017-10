Muže soudí za druhé přepadení stejné banky. Maskoval se punčochou

Místo polední pauzy zažili tehdy zaměstnanci banky v Moskevské ulici drama. Vpadl tam muž se zbraní, maskovaný brýlemi, černou punčochou a staženou kapucí. „Objekt si už předem vytipoval jako vhodný k loupeži,“ řekla státní zástupkyně Taťána Zmatlíková.



Podle spisu třiačtyřicetiletý obžalovaný doplnil své maskování také podivnou směsí ruštiny a češtiny, v níž dával pokyny vedoucímu pobočky a dvěma úředníkům. „Řekl ‚davaj děngi‘ a požadoval dva miliony korun, a to jak z pokladny, tak z trezoru v zadní části pobočky,“ uvedla státní zástupkyně.



Ozbrojenec přitom podle obžaloby hrozil, že použije výbušninu, kterou má u sebe, a bude střílet. Po odblokování časových zámků dostal přibližně 180 tisíc korun. S touto sumou se dal na ústup, obětem ještě podle žalobkyně pohrozil, že pokud do pěti minut zavolají policii, nálož pobočku rozmetá.



Na ulici muže po pár minutách zatkli přivolaní policisté. „Není to přesné. Například nehrozil jsem, že někoho zastřelím, anebo použiji výbušninu. Tu banku jsem si předem netipoval. A to s tou ruštinou to také není pravda,“ hájil se před soudem Martin Rynda.



Obžalovaný má duševní nemoc, za své činy ale je odpovědný

Podle své verze se kousek od místa činu posadil na lavičku a nechal se zatknout. „Mohl jsem nasednout do taxíku a nikdy by mne nedopadli. Nebo třeba až za rok,“ argumentoval obviněný. Za atak podle něj může duševní nemoc, kvůli které se léčí a kvůli níž byl i delší dobu na psychiatrii.



Chorobu dnes potvrdili i vyslechnutí experti - psycholog a psychiatr. Onemocnění však Ryndu z úroku nevyviňuje. „Nebyly u něj přítomny bludy, ani halucinace, jen emoční nevyváženost. Motiv činu byl pravděpodobně zištný,“ sdělil soudu psychiatr Vlastimil Tichý.

„Ten jeho nástup byl efektní, jak ve filmu. Vizuálně byl dokonale připraven. Z jeho strany mi to připadalo jak akt zoufalé nouze,“ vypověděla přepadená úřednice. Lupič se k ní choval ohleduplně. „Měla jsem pocit, že bere ohled na to, že jsem žena,“ sdělila svědkyně.



Obžalovaný už stejnou banku jednou přepadl

„Zbraní nám ukazoval, odkud chce peníze,“ sdělil soudu šéf filiálky. Všichni přepadení potvrdili, že zazněly hrozby užití výbušniny. Odchod obžalovaného z banky sledoval i náhodný chodec. „Ten člověk se ve dveřích odmaskoval. Choval se klidně. Do minuty se tam objevila policejní auta,“ popsal dění svědek.



Martin Rynda už tutéž banku přepadl i dříve. Ve Vršovicích už loupil v létě roku 2015. Tehdy si pod hrozbou zbraně vynutil vydání 235 tisíc korun. Za to loni dostal pravomocný tříletý trest s podmínkou, jejíž lhůta měla vypršet v roce 2020.



V případu, který soud projednává nyní, verdikt zatím nepadl. Hlavní líčení předsedkyně senátu odročila kvůli výslechu ošetřující lékaře obžalovaného.