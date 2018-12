Pohyb během svátků zdarma nabídne akce Praha sportovní

Týden sportu zdarma se koná od 25. do 31. prosince, ale pro velký zájem spustili organizátoři registraci na jednotlivé akce už s předstihem. Otálet se prý rozhodně nevyplatí, při registraci uspěje ten, kdo bude rychlejší. Přihlášení je možné online v registračních formulářích jednotlivých sportovišť nebo telefonicky.

Zda je na danou aktivitu už vyčerpaná kapacita, mohou zájemci zjistit na webu prahasportovni.eu, kde je k dispozici také kompletní seznam sportovišť a aktivit včetně filtrování podle dnů nebo jednotlivých sportů a her. Pokud je plno, systém je zablokován a není možné se na aktivitu zaregistrovat. „U každého sportoviště se rezervace provádí individuálně. U nabídek je specificky popsáno, kdy a jakým způsobem si můžete sport zarezervovat,“ říká Matěj Nejedlý z Prahy sportovní.



„My se účastníme už asi pět let, jeden rok jsme vynechali, protože se změnil způsob registrace. Dokud byla registrace přes rezervační systém Prahy a dali nám jen seznam zájemců, bylo to v pořádku. Nyní probíhá registrace přes naše stránky, a to musí někdo vymyslet,“ říká zástupce Jezdeckého klubu Cholupice Tomáš Duchoň.

Většina aktivit je zdarma pouze v určitých hodinách. Registrace předem je tedy nutná. „My máme zcela zdarma pro zájemce otevřeno jen jeden den, přibližně dvě hodiny. Kapacita se většinou zaplní v prvních třech minutách po spuštění, lidé jsou pak bohužel naštvaní, že se na ně nedostalo,“ dodává Duchoň.

Něco pro každého

Tradičně je na výběr mezi velkým množstvím sportů pro jednotlivce, jako je aerobik, spinning, jóga nebo veřejné bruslení a skupinovými sporty typu beach volejbal, florbal, baseball nebo hokej.

Sportoviště navíc nabízejí aktivity pro rodiny s dětmi. To se týká například aquaparku Barrandov, na své si však přijdou i ostřílení sportovci, kteří chtějí zkusit třeba lezení na laně s instruktorem. „Největší zájem však bývá o veřejné bruslení, plavecké stadiony, lezení, spinning, squash, softball, florbal či tenis,“ přibližuje Matěj Nejedlý z Prahy sportovní.

Zabruslit si můžete přibližně na deseti místech v Praze, mimo jiné také na stadionu Hasa ve Vršovicích, který se účastní od úplného začátku pořádání akce.

Vstupy na sportoviště jsou v rámci týdne zdarma, ale zapůjčení náčiní, jako jsou například helmy nebo brusle, je zpoplatněno. Pravidelně se účastní kolem 80–90 klubů, které si dohromady připraví přes 130 nabídek sportů a her. V loňském roce si přišlo na konec roku zasportovat kolem 25 tisíc Pražanů.