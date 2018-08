Staroměstský orloj se vrátí do středověké podoby. Možná zmizí světadíly

O úpravách jednají pražští památkáři, kteří mají rozhodnout během týdne, jakým směrem se rekonstrukce vydá.



Na úpravu orloje upozornil MF DNES Antonín Wižďálek, člen Jednoty českých matematiků a fyziků, jehož kolegové se rekonstrukcí památky zabývají.

„Bohužel dochází z mého pohledu k hrůzné výtvarné úpravě orloje a nic se navenek neví. Unikátní astronomická deska má být přemalována, čímž některé astronomické údaje v podstatě zaniknou,“ myslí si Wižďálek.

Podle něj má být ve středu astronomické desky upraven obraz Země. Zmizet by měla Amerika, kterou Kolumbus objevil až několik desítek let po vytvoření orloje. Také má být rozmazána hranice noci a soumraku.

„Bylo dokonce prohlášeno, že orloj je jen umělecké, nikoli astronomické dílo, na které se jezdí dívat miliony turistů z celého světa,“ přisadil si Wižďálek.

Plán na pozměnění orloje potvrdil i dlouholetý orlojník Petr Skála. „Astronomická deska byla velmi zmodernizovaná a vůbec neodpovídala středověkému charakteru,“ řekl Skála. Snaha o to, vrátit jí středověký charakter, podle něho narazila u některých lidí. „A a ti žalují všude možně,“ vysvětluje.

Podle Petra Skály je změna desky už schválená a nyní se jedná o její finální podobě. „Ta zeměkoule je neskutečným anachronismem, protože na středověkém astrolábu najednou máte Ameriku a Afriku. To je prostě až trapné,“ řekl orlojník.

V návrhu nové podoby astrolábu tak má sice zeměkoule zůstat, avšak bez světadílů. Podle Skály jde o to, že orloj postrádal některé prvky, které by na astrolábu být měly. „Je otázka, zda tam bude i průběžný obzor, který tam nyní chybí,“ popsal případné další změny s tím, že novější prvky na astronomické desce restaurátoři musejí zachovat, protože orloj měl svůj vývoj a není správné všechno likvidovat.

Výraznou obnovou prošla vzácná památka v roce 1886

Staroměstský orloj se v minulosti rekonstruoval už několikrát. Celkem výraznou obnovou prošel v roce 1866, kdy tehdejší pracovníci uvedli do chodu astronomické funkce hodin a původní pohon nahradili dokonalejším mechanismem. Díky tomu hodiny začaly ukazovat čas přesněji.

O případné další proměně musí rozhodnout Odbor památkové péče hlavního města Prahy. A ten tak zatím neučinil.

„Náš odbor stanovisko zatím nevydal, jelikož se jedná o správní rozhodování. Nemohu předjímat naše závěry, stále probíhá vyhodnocování shromážděných podkladů. Vydání stanoviska předpokládáme v řádu týdne,“ vyjádřil se pro MF DNES ředitel odboru Jiří Skalický.

Další větší opravu pak orloj vyžadoval po roce 1945. Během Pražského povstání na konci druhé světové války sloužila Staroměstská radnice jako jedno z ústředí protifašistického odboje. V jejím bezprostředním okolí se bojovalo. Požár zničil novogotické křídlo radnice natolik, že zůstaly stát jen obvodové zdi. Těžké škody utrpěla také věž.

„Orloj byl opraven a nově osazen. Veškeré venkovní prvky, kromě čtyřiadvacetníku, jsou poválečné kopie,“ řekla Mariana Nesnídalová z firmy L. Hainz, jež se o orloj dlouhodobě stará.

Podle Nesnídalové mohla být podoba astronomické desky naposledy změněna v osmdesátých letech minulého století. „Po druhé světové válce byla nově vymalovaná, ale v osmdesátých letech se astroláb maloval znovu,“ vysvětluje Nesnídalová.

Také zmínila, že by se dle jejího názoru měl astroláb upravit do podoby z roku 1866, kdy se změnila kalendářní deska podle návrhu Josefa Mánesa. „Problém je v tom, že v roce 1866 existovaly i jiné návrhy. Příliš mnoho písemných análů není, mělo by se to sjednotit,“ myslí si Nesnídalová.

Orloj po dobu opravy radnice nahrazuje velkoplošná obrazovka

Celková rekonstrukce Staroměstské radnice včetně orloje začala loni v dubnu. Je rozdělená na tři etapy. V první restaurátoři uzavřeli věž s ochozem na radnici, následovala radniční kaple a poslední fází je oprava orloje.

Aby o vyhledávanou atrakci nepřišli turisté, nahradilo město orloj velkoplošnou obrazovkou, která funkce zařízení supluje. Historické astronomické hodiny by mohli Pražané i turisté opět spatřit už letos v září při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

