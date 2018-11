Vyhozené peníze, nebo tahák na turisty. V kraji se přou o podporu motorkářů

„Má to dvě roviny – politickou a formální. Ta první je jasná od počátku, vynaložit 10 milionů bylo s ohledem na zájmy a potřeby Středočeského kraje zcela neadekvátní. Nás teď ale zajímá ta druhá rovina, tedy vyúčtování a vykazování. Domnívám se, že je tam velký problém,“ popsal předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc (STAN).

A dodal, že faktury jsou z pohledu běžné praxe v Česku nestandardní. „Není na nich uvedeno žádné jméno zodpovědné či kontaktní osoby. Předmět platby je uveden pouze heslovitě jako ,Platba za činnosti provedené v souladu se sponzorstvím Středočeského kraje´. Faktura nemá přílohu, kde by byly specifikovány jednotlivé nákladové položky, sazby, kalkulace a tak dále,“ poukazuje Šanc.

Proč peníze skončily na zahraničním účtu, hejtmanka ani zástupci společnosti Klasik Moto a.s. nevysvětlili. Stejně jako další výhrady, ke kterým Ivo Šanc ve své zprávě došel. „Z pohledu argumentace při schvalování této podpory Zastupitelstvem lze konstatovat, že rozsah a význam realizované propagace Středočeského kraje neodpovídá výši poskytnuté dotace,“ doplnil.

Vedení kraje ovšem tvrdí, že hejtmanství se vynaložená desetimilionová dotace vrátí, dokonce i vyplatí. „Do rozpočtů Středočeského kraje a měst a obcí ve Středočeském kraji připadne z akce asi 11 milionů korun na základě rozpočtového určení daní a místních poplatků,“ píše se ve zprávě, kterou ještě před jednáním zastupitelé dostali.

„ Letní oslavu si pochvaluje i ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Markéta Wernerová.

„Kraj brázdily na začátku července tisíce motorkářů ze 71 zemí světa, a to se výrazně projevilo na návštěvnosti. Pro Středočeský kraj skončila tato akce úspěchem, a to jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska propagace cestovního ruchu,“ uvedla Wernerová.

Motorkáři v kraji Lokalita a počet návštěv

Kutná Hora - 658

Karlštejn - 601

Konopiště (Benešov) - 347

Průhonice - 251

Mladá Boleslav - 148

Beroun - 124

Roztoky - 121 Počet hostů, v závorce průměrný počet nocí Kladno - 31 (5,5)

Řevnice - 33 (4,1)

Zdiby - 18 (6,0)

Roztoky - 37 (2,6)

Dolní Břežany - 23 (3,9)

Průhonice - 35 (2,4)

Beroun - 21 (3,6) Pozn: Od 5. 7. do 8. 7. 2018 Zdroj: Analýza návštěvnosti akce Harley-Davidson, CE Traffic

Samotnou akci Harley-Davidson v Praze navštívilo od 5. do 8. července 103 024 unikátních návštěvníků, 44 755 z nich přijelo ze zahraničí. Do středních Čech se jich ale podle zprávy podíval skutečně jen malý zlomek. Celkově se v rámci konání akce do Středočeského kraje podívalo 8 583 návštěvníků.

Nejvíce výletníků – přes dva tisíce, přijelo z Německa. Tvrdí to průzkum, který má kraj k dispozici, Jenže jen zlomek z nich v kraji i přespal. Ubytovalo se jen 741 hostů, kteří ve středních Čechách strávili průměrně 3,6 noci.

„Když se podíváme na přínos návštěvnosti, tak podle předložené zprávy přijelo například do turisticky oblíbené Kutné Hory jen 658 lidí. Z pohledu výdělku nemá tato akce prakticky žádný význam, zahraniční turisté sem přijedou na půl dne a utratí tady minimum,“ míní Šanc.

„Lepší je domácí turista, který tady má ještě další program,“ podotkl závěrem Šanc.