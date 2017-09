Pražané nesouhlasí s protesty taxikářů proti Uberu, říká průzkum

Potyčky mezi pražskými taxikáři a řidiči Uberu jsou v posledních týdnech vyostřené (čtěte zde). Naposledy spor vyvrcholil minulý týden již druhým protestem taxikářů na letišti Václava Havla, taxikáři napadali řidiče Uberu již dříve (psali jsme zde).

Další protest plánují taxikáři na dnešek, chtějí zablokovat cestu na ruzyňské letiště (čtěte zde).



Taxikáři považují službu Uber za nelegální. „Nic jako alternativní taxislužba mezi živnostmi neexistuje,“ nechal se již dříve slyšet Jiří Kvasnička, majitel firmy AAA Radiotaxi.

V Brně soud službu Uber zakázal

Společnost Uber vznikla v roce 2009 v USA, v Praze funguje od roku 2014. Populární je hlavně díky příznivým cenám.

V průzkumu společnosti společnosti NMS Market Research až 88 procent lidí uvedlo, že Uber zná a 44 procent jej využije víckrát za měsíc.

Taxíkem jezdí Pražané častěji, ale méně pravidelně. Víckrát než jednou měsíčně využije taxi jen šest procent lidí.

„Stále platí, že taxi si člověk zavolá častěji než Uber. Ale většinou jde o nárazové akce jako cestu na letiště nebo oficiální či firemní jednání. S Uberem jezdí především mladší generace,“ říká Kamil Kunc, Client Service Manager agentury NMS Market Research.



Graf ukazuje, kolik Pražanů by zakázalo službu Uber.

V některých městech má Uber problémy s právním zakotvením. Krajský soud v Brně letos rozhodl, že služba je poskytována v rozporu s českými právními předpisy, a proto společnosti předběžným opatřením zakázal provoz.

V Praze však Uber stále funguje, což vyvolává nesouhlas u taxikářů. Třiašedesát procent respondentů v průzkumu uvedlo, že Uber lidé využívají proto, že běžní taxikáři nejsou poctiví a více než polovina dotázaných se taxislužbám snaží vyhýbat.

Hlavní výhodou Uberu je podle průzkumu cena, skoro polovina Pražanů si myslí, že je to jediná výhoda proti taxíkům.

Se zrušením Uberu by souhlasilo sedm procent Pražanů, naopak více než polovina dotázaných je proti zrušení.

„Přesto jsou si Pražané vědomi, že by měl být Uber nějakým způsobem regulován. Pro to, aby měli řidiči Uberu stejné férové podmínky jako taxikáři je skoro polovina Pražanů, jen čtvrtina by Uber neregulovala vůbec,“ dodává Kunc.

Další potyčky mezi taxikáři a řidiči Uberu na letišti V. Havla (15. 9. 2017)