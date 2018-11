Tramvaj chce na Václavák vrátit magistrát i dosud nesouhlasící Praha 1

Dosud nad záměrem chyběla politická shoda. Nyní je však jednou z priorit nové rady hlavního města ve složení Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09/STAN). Je tak reálné, že tentokrát trať skutečně vznikne.



„Svolal jsem jednání všech aktérů a zjišťujeme, v jakém stavu projekt je. Chceme začít připravovat výstavbu tramvajové tratě přes Václavské náměstí co nejdříve,“ sdělil pro MF DNES náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Schůzek se nyní účastní kromě něho i náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly/TOP 09) nebo zástupci Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) a magistrátního odboru strategických investic.

Tramvaje jedoucí po Vinohradské třídě by měly podle návrhu odbočit u muzea a napojit se až v polovině náměstí na stávající trať mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Navíc by zde vznikla i zcela nová zastávka.

Projektu nahrává skutečnost, že nebude nutné podstupovat zdlouhavou změnu územního plánu. Ten platný totiž umožňuje položit koleje přes náměstí v místě stávající komunikace.

„Doufáme, že do čtyř let trať vznikne,“ věří náměstek. Jako hlavní důvody pro budování uvádí potřebu odlehčit přetížené tramvajové síti v centru, zkrátit cestu při jízdě z Vinohrad do jádra metropole či vytvořit alternativu pro výluky a mimořádné události.

Konec odmítání na Praze 1

Magistrát už také nemusí řešit odmítavý postoj radnice Prahy 1. Dlouholetý starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) proti tomuto záměru roky vystupoval s odůvodněním, že lokalita je už teď dobře obsloužena hromadnou dopravou, nová trať ubere prostor chodcům a že by byl projekt finančně náročný.

Jenže v říjnových volbách TOP 09 v Praze 1 neuspěla a přešla do opozice. Městskou část tak nyní vede Pavel Čižinský (Praha 1 sobě), který kandidoval za sesterskou organizaci Scheinherrovy Prahy sobě. I proto nepřekvapí, že nový starosta s plány magistrátu souzní.

„Dojde ke změně v postoji radnice a tento záměr rozhodně blokovat nebudeme. Nám se líbí koncepce Václavského náměstí jako pěší zóny s tramvají,“ říká Pavel Čižinský.

Přesto se město bude muset ještě vypořádat s několika jinými problémy. Například bude nutné v horní polovině náměstí vybudovat podzemní kolektory pro vedení inženýrských sítí. Tuto nákladnou investici tak potřebuje magistrát stihnout ještě před položením kolejí, aby se nerozkopávalo náměstí dvakrát během několika let.

Další komplikací může být odpor památkářů, neboť trolejové vedení promění celkový pohled na náměstí. Toho se ale Scheinherr neobává. Podle něj totiž autor návrhu celkové obnovy náměstí, architekt Jakub Cigler, už v minulosti projednával právě s památkáři různé varianty řešení a došli prý ke shodě. Například že by byly subtilní sloupy vedení ukryté mezi stromy.

Trať kolem hlavního nádraží

Výhodou pro tento plán je naopak skutečnost, že dopravní podnik už letos v srpnu položil první část kolejí v nejzápadnějším cípu Vinohradské mezi historickou a novou budovou Národního muzea.

Zhruba 80 metrů dlouhý úsek vznikl v rámci obnovy prostranství po náročné obnově muzea. Zatím sice zůstává nevyužitý, je však základem nejen pro budoucí trať na Václavské náměstí, ale i pro možné zavedení tramvají kolem Vrchlického sadů a hlavního nádraží až ke stávajícím kolejím v Bolzanově ulici.

Tady ovšem hlavní město teprve pořizuje nutnou změnu územního plánu, takže případné budování začne později. „Do konce volebního období bychom chtěli mít vše připravené, aby bylo možné následně začít stavět,“ odhaduje Scheinherr.

Existují přitom tři varianty, kudy by mohla trať vést. Už dříve je vypracoval IPR v rámci podrobné studie. Podle Scheinherra už má město jasno, kterou vybere. Před zveřejněním však chce o svém rozhodnutí nejdříve informovat Prahu 1.