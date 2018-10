Kvůli opravě nepojedou tramvaje deset dní přes Václavské náměstí

Změny tras tramvajových linek Linka č. 3 bude ve směru od Levského ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Národní třída, Újezd, Anděl a Kotlářka do obratiště Sídliště Řepy. Linka č. 5 bude vedena v trase Sídliště Barrandov – Jiráskovo náměstí– Národní divadlo –Národní třída – Lazarská (ve Spálené ulici) – Myslíkova – Sídliště Barrandov. Linka č. 6 bude ve směru od Palmovky ze zastávky Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky Hlavní nádraží, Olšanské náměstí, Flora, Želivského a Depo Hostivař do obratiště Ústřední dílny DP. Linka č. 9 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Otakarova a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí. Linka č. 14 bude v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Staroměstská, Čechův most a Náměstí Republiky. Linka č. 24 bude vedena v trase Kubánské náměstí – Albertov– Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova –Karlovo náměstí – Kubánské náměstí. Historická linka č. 41 bude v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most. Linky č. 91, 94 a 96 budou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Staroměstská a Čechův most. Linka č. 92 bude v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Staroměstská, Čechův most a Náměstí Republiky. Linka č. 95 bude ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Novoměstská radnice – dále pokračuje jako linka č. 98 směr Sídliště Řepy. Linka č. 98 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Lazarská odkloněna do zastávky Karlovo náměstí – dále pokračuje jako linka č. 95 směr Ústřední dílny DP. Zavedené tramvajové linky denní provoz Linka č. 39 v trase Spojovací – Ohrada – Olšanská – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Florenc – Palmovka – Kobylisy (vybrané spoje jsou v provozu pouze v trase Spojovací – Bílá labuť). noční provoz Linka č. 65 v trase Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Palmovka – Olšanská – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar. Linka 68 v trase Spojovací – Ohrada – Želivského – Flora – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice.