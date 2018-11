Trhovci omylem vzali do tajného skladu v Sapě celníka, o zboží přišli

„Od rána probíhá na tržnici Sapa kontrolní akce, která je zaměřená na padělky, duševní vlastnictví a také kontrolu elektronické evidence tržeb. Už po pár hodinách kontroly kolegové objevili tajný sklad,“ informovala mluvčí pražských celníků Ivana Kurková.

Celníci se v jednom ze skladů na tržnici dostali za tajné dveře maskované jako obyčejná stěna. Trhovci za ně nevodili každého, jen vytipované zákazníky.

„Oni tu situaci vyhodnocují a toho, kdo by měl o koupi zájem, zavedou právě do takových tajných prostor,“ popsala Kurková. Podle mluvčí dělali celníci v civilu na tržnici monitoring a právě jeden z trhovců je oslovil a poté zavedl do zmíněného tajného skladu. Koho tam vede, neměl ponětí.



V úkrytu se nacházelo téměř vše, na co si člověk vzpomene, tedy obuv, parfémy, hodinky, peněženky nebo trička a mikiny. Celníci věci zabavili, odvezou je do celního skladu a později spálí.

Kdyby měli zákazníci za zabavené zboží platit jako za originály, stálo by několik desítek milionů korun.