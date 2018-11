Praha v plamenech: Hasiče propadlého do ohně těžce opařil vlastní pot

„Oheň řádil na ploše větší než fotbalové hřiště,“ líčil později Čmakal. Když byli na střeše, plocha o rozměrech 20x10 metrů se propadla.

Tři hasiči skočili k okraji střechy a podařilo se jim dostat zpět na kontejner.

„Čmaky“ spadl do plamenů, strašného žáru, místa, kde teplota dosahovala až k 900° C. Hlavou mu tehdy proletělo: „A teď co? Seš v hajzlu!“ Mezi plameny strávil 90 sekund a málem zemřel.

Tělo mu opařila pára z vlastního potu a v dalších letech musel podstoupit opakované transplantace kůže. Ke sboru se vrátil, v roce 2008 byl i u dalšího obřího požáru v Sapě.

Podívejte se na další příběh hrdinů v seriálu z produkce portálu iDNES Kino.