Na Staroměstském náměstí se rozsvítí vánoční strom

Přes dvacet metrů vysoký strom rostl na zahradě v blízkosti rodinného domu a při kácení devítitunového kolosu pomáhal jeřáb.

„Letos to nebylo jednoduché. V blízkosti byl dům a plot. Strom měl také hodně členitých kořenových náběhů, takže se musel pařez průběžně upravovat tak, aby kácení bylo bezpečné,“ popsal kácení několikanásobný šampion v kácení motorovou pilou Jiří Vorlíček.



Jednašedesátiletý strom rostl na zahradě Svatomíra Moce a hrozilo, že mu spadne do obývacího pokoje. „Kdyby smrk spadl, mám ho v obýváku. Jen tak ho pokácet mi bylo líto,“ řekl Moc s tím, že mít strom na Staroměstském náměstí je pro něj čest.

Strom pokáceli v neděli 25. listopadu a poté ho v noci převezli přes Liberec a Mladou Boleslav do Milovic. Odtud poté vyjel do Prahy a na Staroměstské náměstí dorazil pět minut před třetí hodinou ráno. Následně jej pracovníci vztyčili.

Vánoční strom má letos zcela nové ozdoby. „ Zdobíme ho oříšky, rolničkami a dalšími dekoracemi, které patří k pohádkové atmosféře,“ popsal Jakub Olbert, ředitel společnosti SOS - Dekorace, která má ozdoby na starost.

Poprvé se vánoční strom rozsvítí o půl páté odpoledne a poté vždy každou hodinu až do půl desáté večer. Tak to bude každý den až do 6. ledna.

Novinky na vánočních trzích

Pořadatelé trhů se letos chtějí zaměřit na ekologii a snižovat tak množství odpadu. „Trhy produkují velké množství odpadu, proto jsme se rozhodli, že kompletní servisní materiál bude kompostovatelný a stoprocentně bio,“ řekl MF DNES Michal Navrátil ze společnosti Taiko, která trhy pořádá.

Mimo to je připravený bohatý program. Na náměstí je kromě klasických stánků s občerstvením taky fotokoutek se saněmi nebo Popelčiným střevíčkem. Po stromem pak tradiční dřevěný betlém.

Na hlavním pódiu na Staroměstském náměstí se až do 6. ledna vystřídá na sto padesát hudebních a divadelních vystoupení.