Vilu Na Šafránce vraťte do původního stavu, chce po majiteli úřad

Stavební úřad městské části byl na prohlídce rondokubistické vily od architekta Františka Alberta Libry v pondělí, aby zhodnotili stav odvedených prací a zhodnotili s předchozím stavem.

„Zjištění daného rozsahu bylo důležité pro určení dalších kroků stavebního úřadu, a to v první řadě pro výzvy na zjednání nápravy směřující ke stavebníkovi,“ popsal situaci stavební úřad s tím, že majitel musí zastavit úpravy domu, zabezpečit pozemek proti vstupu a také zabezpečit dům proti zřícení a povětrnostním vlivům.

Stavební úřad nyní bude požadovat, aby se vila vrátila do původního stavu. Zároveň s majitelem zahájí přestupkové řízení.

„To je právě rozdíl oproti legislativ v jiných evropských zemích, kde úřady mohou nařídit vrácení stavby do původního stavu. U nás je to tak, že majitel domu teď dokonce může požádat o dodatečné povolení stavby. Důležitý by v takovém případě byl verdikt odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy,“ vysvětlila starostka Chmelová situaci, kdy není jisté, že vila se do původního stavu vrátí.

Chmelová chce zároveň o případu na stránkách městské části zveřejňovat veškeré informace, aby měli občané přehled.

Demolice stavby začala v pátek 30. listopadu a radnici na ni upozornili místní obyvatelé. Mluvčí radnice Vít Novák poté informoval, že k budově je od loňského února vydané povolení na přístavbu a stavební úpravy. Dům prozatím zabezpečili páskami strážníci a chodník je uzavřený i plotem.

Historický dům patří firmě AWM Bohemia CZ, jehož jedinou majitelkou je šestadvacetiletá Veronika Hofmanová, řídí ji však prokurista Bohumil Ladman. On i manžel Hofmanové mají vazby na rodinu provozovatele matějské pouti Václava Kočky.

Manžel Hofmanové pracuje jako řidič ve firmě Jana Kočky a byl jedním z bodyguardů na pohřbu Václava Kočky mladšího. U Ladmana lze usuzovat, že se s Kočkovými zná kvůli tomu, že má několik členů klanu Kočků v přátelích na Facebooku a dokazují to i zveřejněné fotografie, na kterých je třeba zmíněný Jan Kočka.

Majitelka firmy AWM Bohemia se k demolici vily nevyjádřila, i přesto že ji o to redakce iDNES.cz požádala.