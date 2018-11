V tunelu i na povrchu, městský okruh v Praze má nabídnout obě možnosti

To může na jedné straně alespoň částečně uspokojit volání po urychleném řešení špatné dopravní situace ve městě, zároveň do budoucna umožní okruh komplexně a definitivně dokončit.

„Je reálné začít v příštích čtyřech letech zkapacitňovat křižovatky na povrchu. Na přípravách tunelového řešení ale budeme také celé volební období pracovat. Nestihneme však ještě kopnout do země,“ vysvětluje Scheinherr.

On i nová koalice přitom od počátku čelí narážkám nejen ze strany opoziční ODS a ANO, že jsou aktivistickou vládou, která se do velkých dopravních staveb nepustí a místo řidičů bude protežovat cyklisty. Tomu se ale náměstek brání a podobné útoky opakovaně odmítá.

„Rozhodně nehodláme odkládat jakékoliv projekty a rozhodně nehodláme ani omezovat individuální automobilovou dopravu, jak nám bývá podsouváno,“ uvedl na čtvrtečním ustavujícím jednání pražského zastupitelstva Scheinherr.

Městský okruh a jeho dostavba Trasování Vlasta v délce 10,3 kilometru se skládá ze tří úseků: Pelc-Tyrolka – Balabenka, Balabenka – Štěrboholská radiála a v severní části má vzniknout takzvaná Libeňská spojka. Trasa by měla čtyři tunely a dále mimoúrovňové křižovatky.

Varianta duál má několik možných řešení. Základem je ale využití ulic Průmyslová a Kbelská. Až k tunelu Blanka by se auta dostala ulicí V Holešovičkách nebo Povltavskou.

Celý Městský okruh má mít po dokončení 32 kilometrů. Dnes je v provozu úsek z Troji přes tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel, Tunel Mrázovka, Barrandovský most a Jižní spojku až ke Štěrboholské radiále. První část okruhu byla zprovozněna v 80. letech 20. století.



Jeho předchůdce Petr Dolínek (ČSSD) však nesouhlasí s tím, aby se magistrát otázce duálu ještě vůbec věnoval.

„Je to městem zbytečně vynaložená energie, protože už existuje jasná koncepce dostavby okruhu, které se říká Vlasta,“ prohlašuje Dolínek. Nové vedení by podle něj nemělo na alternativní trasování vyčleňovat finanční prostředky a úředníky, ale více by se mělo soustředit i na další dopravní stavby.

Exnáměstek navíc upozorňuje na to, že záměr rozšíření některých úseků v místech, kde okruh dosud chybí, může narazit na odpor tamějších obyvatel i městských částí. Právě ty totiž žádají zklidňování páteřních komunikací na svém území a převážně preferují tunelovou variantu Městského okruhu.

Dolínek se podle svých slov už s Scheinherrem sešel a agendu mu předal. I v budoucnu s ním chce ale ještě jednat z pozice poslance zvoleného za Prahu, který se věnuje oblasti dopravy.

Projekt vzniká od září

V boji o vedení okruhu v oblasti mezi výjezdem z tunelu Blanka u Pelc-Tyrolky v Troji a Štěrboholskou radiálou zaznamenaly ANO a ČSSD úspěch zejména letos na konci srpna, kdy prosadily pro variantu Vlasta vypracování detailní projektové dokumentace, která je nutná pro získání všech povolení ke stavbě.

Vybraní projektanti začali s přípravami hned v září, přesto nebudou mít hotovo dříve než za tři roky. Za komplikovanou zakázku jim magistrát zaplatí zhruba 307 milionů korun. Pokud se veškeré administrativní přípravy nezastaví, stavba by mohla začít za šest let.

V tom případě by na novou dopravní tepnu vjela první auta v roce 2030. Odhadované náklady jsou zhruba 40 miliard korun, přesnější propočty má však ukázat až vypracovaný projekt.

Ani Trojkoalice v uplynulém volebním období nezahálela a loni si u koaličních partnerů z rady vymohla zadání studie, která měla duál alespoň podrobněji prověřit.

„Primátorka v nějakém záchvatu nechala toto usnesení letos v květnu zrušit, v té době už ale byla zakázka na posouzení trasy uzavřena,“ upozorňuje dnes už bývalá náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) s tím, že dokument měl být hotov během podzimu.

„Novému náměstkovi pro dopravu jsem doporučila, ať se o výsledek studie určitě zajímá,“ dodává Kolínská.