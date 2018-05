Praha nebude zkoumat alternativy ve vedení trasy vnitřního okruhu

Vytvoření dokumentu požadovali zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), naopak ANO a ČSSD chce variantu Vlasta. Vnitřní okruh chybí v severovýchodní části Prahy.



„Celou dobu prosazuji výstavbu městského okruhu podle stávajícího návrhu a jsem rád, že město nebude vynakládat peníze a čas odborníků na varianty, které nikomu nic nepřinášejí. Hlavní je udělat všechny kroky k získání potřebných povolení k výstavbě varianty Vlasta,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Most v Suchdole Praha bude jednat s Ředitelstvím silnic a dálnici o stavbě mostu přes Vltavu v Suchdole, který má být součástí vnějšího okruhu. V příštích týdnech má být znám výsledek studií výstavby. Proti výstavbě v minulosti protestovalo hned několik městských částí, které podaly žalobu. Soud ji nakonec zamítl.

Podle dokumentu, který radní schválili, povrchová varianta zvaná duál nemá například platné stanovisko EIA, které určuje vliv stavby na životní prostředí. To by opozdilo jeho výstavbu. „Povrchové řešení je v podstatě stav současný s drobnými úpravami bez možnosti dalšího rozvoje,“ píše se v dokumentu.

Diskuse o vedení trasy způsobila v minulosti rozkol ve vládnoucí koalici. ANO a ČSSD prosazují variantu Vlasta z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol s několika tunely. Varianta Trojkoalice neplánuje vybudování jedné velkokapacitní komunikace, ale počítá s vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou. Na ní by byl tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Hotov je v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.