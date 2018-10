Dva tahouny vznikající pražské koalice rozděluje jediné, kumulace funkcí

„My jsme, řekl bych, přijali tu aktivní roli ve vyjednávání s ohledem na to, že jsme strana, která získala ve volbách z té uvažované trojice nejvyšší počet hlasů. Našim cílem je, aby vznikla stabilní koaliční rada v Praze, která bude mít sdílenou vizi rozvoje metropole,“ řekl o probíhajícím vyjednávání Zděnek Hřib. S ním souhlasí i Čižinský, který řekl, že se dohodnout chtějí a důležitý je program, poté budou následovat personální otázky.

Ve vzduchu však stále visí otázka, kdo bude novým pražským primátorem. Piráti chtějí mít svého primátora a argumentují tím, že získali nejvyšší počet hlasů, tak by logicky primátorské křeslo dostat měli. Partnerům však nabídli řešení.

„My jsme k tomu přistoupili konstruktivně a dali jsme nabídku, která doplňuje to jednání o programu. Piráti by měli dva radní a primátora, naši koaliční partneři by měli čtyři radní včetně náměstka,“ vyjádřil se Zdeněk Hřib. Tomu se zřejmě nebrání Jan Čižinský, ten totiž dnes sdělil, že na křesle primátora nelpí.

„Na funkci primátora ani žádné jiné nelpíme. Pro mne osobně je důležité, aby primátor na magistrát a do celého hlavního města přinesl dobrou náladu a zajistil stabilní koalici, která bude čtyři roky pracovat pro Pražany,“ řekl s tím, že Hřibova nabídka o rozložení rady je logická a mluvili o tom s Piráty i Spojenými silami pro Prahu v čele s Jiřím Pospíšilem.

Kumulace funkcí Jana Čižinského

Starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL a zastupitel v magistrátu - to vše je nyní Jan Čižinský. Pirátům se obecně takové kumulování funkcí nelíbí a s Čižinským to řeší. „My jsme to řešili na setkání s Prahou Sobě a v odpovědi jsme se dozvěděli, že pan Čižinský se musí rozmyslet a probrat tuto záležitost interně. Zatím čekám na vyjádření,“ řekl Hřib.

Nicméně Jan Čižinský se pro iDNES.cz vyjádřil, že jednoznačně řekl, že funkce radního není slučitelná s postem poslance, proto by jej složil. „ Ale to je pouze jedna z variant, jak jsem řekl, nelpím na žádné funkci. Když jsme u kumulace funkcí, možná by měl pan Hřib taktéž zvážit, zda má nadále být ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum i členem správní rady VZP,“ obul se do Hřiba Čižinský.

Případné jednání s jinými stranami? Možná

Ani jeden subjekt zastupovaný Zdeňkem Hřibem nebo Janem Čižinským nechce o případné koalici jednat s výherkyní voleb, tedy ODS. „My jsme před volbami našim voličům slíbili, že s ODS jednat nebudeme, a také to dodržíme,“ vyjádřil se Čižinský, spolupráci odmítá i s hnutím ANO.

Zato Hřib je benevolentnější. Pokud by případně vyjednávání o koalici s Prahou Sobě a Spojenými silami pro Prahu ztroskotaly, mohla by začít vyjednávání nová.

„My jsme deklarovali, že nejpreferovanější variantou je Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Položili jsme konkrétní nabídku a teď čekáme na to, jak se k tomu postaví naši potencionální koaliční partneři. Teprve v případě, že by ta jednání dospěla do slepé uličky, ze které se nedostaneme, tak poté bychom otevřeli další jednání,“ řekl Hřib.

Už nyní Piráti vyjednávají s ODS i ANO, ale ne o koaliční smlouvě. „Setkali jsme se postupně se všemi podle jejich volebního výsledku. Schůzky s ODS i s hnutím ANO se nesly v duchu ne koaličního vyjednávání, ale v tom, že se chceme domluvit na fungování zastupitelstva jako takového,“ dodal Hřib.