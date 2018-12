Praha chce most na Výtoni rozšířit o třetí kolej, žádá o nový posudek

SŽDC v minulosti nechala Kloknerovým ústavem, který je odborným pracovištěm při ČVUT, zpracovat celkovou diagnostiku mostu. Ústav uvedl, že oprava je nereálná. V květnu proto SŽDC oznámila, že kvůli rozsáhlé korozi ocelové konstrukce navrhuje studie projektantské firmy Sudop demolici a stavbu nového mostu.



Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) dnes nicméně řekl, že ten samý ústav by měl nyní zkoumat, nakolik je možné most opravit. Oslovil v této souvislosti švýcarského profesora Eugena Brühwilera, který je odborníkem na nýtované konstrukce, což je technologie, s jejímž využitím je most postaven.

„Je ochotný s Kloknerovým ústavem spolupracovat a třeba i na dálku projekt vést,“ řekl Scheinherr.

Diagnostika by podle náměstka měla vést k definitivnímu rozhodnutí, zda je nutné most vyměnit, nebo bude stačit jeho rekonstrukce. V případě rekonstrukce by město chtělo prosadit vznik nového paralelního jednokolejného mostu.

V případě výměny pak jsou podle náměstka dvě možnosti - osazení nového dvojkolejného mostu na stávajících pilířích a výstavba nového jednokolejného, nebo výměna dvojkolejného za tříkolejný. To by však nynější pilíře nemusely vydržet.

Návrh nového mostu, který má SŽDC od firmy Sudop, s vybudováním třetí koleje nepočítá. Podle náměstka je nicméně z hlediska přepravní kapacity železnice v hlavním městě důležitá.

„Třetí kolej je zásadní pro rozvoj sítě, protože nám zajistí možnost navyšovat kapacitu regionálních spojů a vůbec umožní to, aby mohla na Výtoni vzniknout zastávka,“ uvedl.

Dodal, že Institut plánování a rozvoje dostal za úkol ve spolupráci se SŽDC vymyslet řešení předpolí mostu na Výtoni tak, aby tam mohly vést tři koleje a vzniknout nová zastávka.

Most je pod památkovou ochranou a Národní památkový ústav i magistrátní památkáři ministerstvu kultury podle náměstka odeslali doporučení, aby to tak zůstalo. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.