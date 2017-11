Centrum Prahy schválilo prohibici. Za kelímek s pivem pokuta až 10 tisíc

Nová vyhláška, který by mohla začít platit na začátku příštího roku, přinese dvě hlavní změny. Tou první je fakt, že zákaz alkoholu se má nově týkat celé Pražské památkové rezervace, tedy celého území Prahy 1, ale i některých oblastí dalších městských částí.

Dosavadní vyhláška obsahuje pouze výčet jednotlivých ulic, kde se alkoholické nápoje nesmí požívat. To je ale podle zastupitelů pro lidi matoucí a problémy s užíváním alkoholu to pouze přesouvá do okolních ulic, kde zákaz neplatí.

Stačí v ruce držet otevřenou lahev. Nevadí, že jste nepili

Druhou změnou je skutečnost, že nově bude pro udělení pokuty stačit, aby hříšníka policisté nachytali s otevřenou lahví, či jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj, třeba kelímkem plným piva. Doteď museli policisté na pijana narazit přímo při požívání nápoje, nebo alespoň získat svědky, kteří by potvrdili, že se napil.

Takovým nešťastníkům navíc hrozí mnohem vyšší pokuta než kdy dřív díky novele přestupkového zákona, která začala platit v červenci. „Strážníci budou moci v rámci příkazu na místě uložit pokutu do výše 10 tisíc korun,“ uvedla Irena Seifertová, mluvčí pražské městské policie.

V případě postoupení přestupku do správního řízení budou mít úředníci dokonce možnost uložit sankci až 100 tisíc korun. Konečná výše pokuty záleží na posouzení strážníků, kteří mohou situaci řešit jen domluvou. Před novelou zákona se přitom pokuta mohla na místě vyšplhat jen do výše 5 tisíc korun, ve správním řízení pak hrozila sankce 30 tisíc korun.

„Místo hospod pijí turisté na ulici a v parcích“

Vedení městské části se nijak netají tím, že nová vyhláška má cílit především na turisty. Situace v pražských ulicích se podle radních totiž během několika posledních let výrazně změnila - hlavní problém již prý nepředstavují podnapilí bezdomovci, ale především cizinci a obecně návštěvníci metropole.

„Ti se do Prahy, tedy zejména Prahy 1, přijíždějí bavit a čím dál častěji před provozovnami upřednostňují ulice, náměstí či parky jako místa bujarého alkoholového veselí. Vše na úkor občanů Prahy 1,“ říká radní dotčené městské části pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD).

Vyhláška má nicméně stanovit několik výjimek. Alkohol bude stále možné požívat na zahrádkách přilehlých k restauracím a zákaz se nebude vztahovat ani na bezprostřední okolí prodejních stánků s občerstvením a nejrůznějších trhů, kde je prodej alkoholických nápojů povolen.

Stále si můžete dát svařák a na silvestra pít kdekoliv

Stejně tak nařízení nebude platit v prostorách, kde se bude zrovna odehrávat veřejnosti přístupná slavnost, jako je třeba vinobraní, posvícení, či jiná tradiční kulturní akce. Zákaz také nebude platit během silvestrovských a novoročních oslav 31. prosince a 1. ledna.

Návrh vyhlášky už Pražané komentují na internetu. Zatím vesměs negativně. „Chápu, že je obtížné skloubit roli kulturní a turistické metropole s podmínkami pro klidný život místních, ale nekoncepční vrstvení zákonů a buzerací na sebe povede akorát k tomu, že tu nebudou chtít být ani místní, ani přespolní,“ uvedl na Facebooku například Šimon Stiburek.

Změna se zřejmě dotkne tisíců lidí a to jak návštěvníků, tak Pražanů. Jen za minulý rok totiž odhalila pražská městská policie porušení stávající a mírnější „protialkoholové vyhlášky“ v 7 629 případech.

Nová vyhláška je zatím v připomínkovém řízení. Ještě ji bude muset schválit rada hlavního města. Ale vzhledem k tomu, že městská část v úterý schválila návrh vyhlášky, který vzešel přímo z magistrátu, a nežádala žádné další úpravy, je pravděpodobné, že k tomu dojde bez větších komplikací.

Vyhláška by v takovém případě mohla začít platit na začátku příštího roku.