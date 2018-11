Zámek Veleslavín půjde do dražby, Praha 6 s rozhodnutím nesouhlasí

Městská část chce, aby objekt včetně rozlehlého parku sloužil veřejnosti. Jenže Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který jej spravuje, opakované žádosti a výzvy městské části nevyslyšel a dražbu ohlásil na datum 30. listopadu.



„Věřím, že nalezneme nového majitele, který kromě nezanedbatelného příjmu do státního rozpočtu zastaví chátrání této kulturní památky, najde pro ni smysluplné využití a vdechne jí nový život,“ říká generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Minimální nabídka za barokní skvost od věhlasného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera činí 382 milionů korun. Dá se však očekávat, že výsledná částka se vyšroubuje ještě výš.

Situaci zcela opačně vidí městská část. „Je to absurdní jednání, které jednoznačně ukazuje, že je to pro někoho dopředu připravené. Jedná se o loupež za bílého dne,“ zlobí se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Stát se podle něj připravuje o nemovitou kulturní památku, pro kterou přitom existuje smysluplné využití. „Máme zpracovanou analýzu sociálně zdravotních potřeb, pro něž by sloužila,“ tvrdí Kolář.

Městská část se do dražby nezapojí kvůli příliš vysoké částce, která by byla potřeba. Naopak ještě zvažuje, že vyhlášení dražby napadne žalobou, aby jí zabránila.

Stát nemá pro zámek využití

ÚZSVM snahu urychleně areál prodat zdůvodňuje tím, že na konci listopadu skončí v hlavní budově nájemce provozující soukromé zdravotnické zařízení a následně by tak úřad musel platit sám za údržbu a zabezpečení objektu zhruba 70 tisíc korun měsíčně, což považuje za nehospodárné.

Stát se majetku zbavuje, protože pro něj nemá využití. Žádné ministerstvo ani jiná jeho instituce o něj neprojevila zájem. Jen ony na něj totiž mají přednostní právo a mohou ho získat bezplatným převodem. Takové pravidlo však pro samosprávy neplatí. Pouze ve výjimečných případech může někdo jiný o přebytečný majetek státu zažádat, musí však doložit veřejný zájem dalšího využití i dostatek financí a časový plán oprav.

A to se v tomto případě podle mluvčího ÚZSVM Radka Ležatky nestalo. Kompletní podklady prý nedodala Praha 6 ani magistrát, který by mohl pro městskou část objekt pořídit. „Obdrželi jsme pouze obecně formulovanou žádost bez podrobností,“ tvrdí Radek Ležatka.

Zastupitelé Prahy 6 proto ÚZSVM oficiálně vyzvali, aby odložil veřejnou dražbu, než potřebnou dokumentaci doplní hlavní město. Podle Ondřeje Koláře totiž radnice své analýzy dodala, ale právě magistrát tak neučinil. „Nereagovali ani na naše telefonické urgence, případně přišla odpověď, že náš podnět dostal k vyřízení vedoucí odboru. A dál už se nedělo nic,“ podivuje se nad jednáním Prahy starosta.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman však tvrdí, že bezúplatný převod na město není reálný, protože objekt není územním plánem určen jako veřejně prospěšná stavba, a navíc hlavní město ani městská část prý nedisponují požadovanými podklady.

Proto Praha preferuje přímý prodej, kdy by sice za zámek zaplatila, ale pouze odhadní cenu, a navíc by se vyhnula nejistému výsledku ve veřejné dražbě. A této myšlenky se hlavní město nevzdává ani po nejnovějším kroku ÚZSVM.

„Stále se snažíme iniciovat jednání o přímém prodeji, případně máme zájem si objekt do převodu pronajmout, abychom do té doby nesli náklady za stát. Naši účast v dražbě nemohu vyloučit, ale rozhodně tuto variantu nepreferujeme,“ říká Hofman.

Dotaz na ministryni

Situaci zvrátit se ještě pokusila stranická kolegyně starosty Koláře poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která ve Sněmovně interpelovala ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), pod níž ÚZSVM spadá.

Jenže resort se neplánuje do problému vměšovat. „Ministerstvo financí neshledává důvod do způsobu dispozice se zámkem Veleslavín zasahovat. Pokud chce objekt získat Praha 6, má samozřejmě možnost zúčastnit se dražby,“ dodává mluvčí ministerstva Filip Běhal.