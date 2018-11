Prahu 3 zaplavily falešné plakáty Zelených. Je to kampaň, říká Rut

12:21 , aktualizováno 12:21

V ulicích Prahy 3 se v noci na dnešek objevily zelené plakáty s různými hesly. Vypadají, jako by patřily straně Zelených, ta to však popírá. Podle zastupitele třetí městské části Ondřeje Ruta (Zelení) to je dezinformační kampaň proti straně.