Železniční most na Výtoni se musí zbourat, potvrdila studie památkářům

Informaci o výsledcích studie Kloknerova ústavu přinesl server Aktuálně.cz.

„Zkorodovaná konstrukce je v natolik špatném stavu, že je třeba, aby byla nahrazena novou. Prvků, které by bylo potřeba opravit, je totiž opravdu hodně. Zbourání konstrukce je proto varianta, která odpovídá stavu, ve kterém ten most nyní je,“ vyjádřil se pro server ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.



Naděje památkářů na záchranu mostu tak postupně vyhasínají a jedinou šancí je teď pro ně jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na tom, jak by nová varianta mostu mohla vypadat (viz Památkáři odmítají bourat železniční most u Výtoně, chtějí nezávislý posudek).

Podle Kolíska lze opravit jen vrchní část mostu, vše ostatní je ve špatném stavu. Most by tak mohl vydržet ještě pět let, poté by se musel provoz na něm zastavit.

„Neznamená to, že přesně za pět let most spadne, ale významně se zvyšuje riziko této havárie. To, že něco stojí, ještě neznamená, že je to v pořádku,“ řekl Kolísko.

VIDEO: Po železničním mostě v Praze se dva roky neprojdete Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SŽDC dnes bude jednat s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a také Kloknerovým ústavem. „Až nás se studií seznámí, potom se budeme vyjadřovat,“ reagoval na dotaz iDNES.cz mluvčí SŽDC Marek Illiaš v reakci na zprávu o studii.

Část mostu by se dala zachránit

Zástupci památkářů se v pondělí mají setkat se zástupci IPR a Kloknerova ústavu a budou hledat kompromis. Vedoucí Národního památkového ústavu v Praze Ondřej Šefců chce určité části mostu ponechat.

„Kamenné části jsou hodnoceny jako opravitelné, včetně pilířů v řece, které jsou kvalitní a není důvod pro jejich bourání. Jde o to, jakým způsobem co nejcitlivěji nahradit ocelové nosníky,“ myslí si Šefců.

To potvrzuje i Kolísko, který řekl, že kovové konstrukce sice zachránit nepůjde, ale zbytek mostu ano. SŽDC však tvrdí, že ponechání mostu je neefektivní a zaručí životnost mostu na třicet let. ŠŽDC i Kolísko navrhují udělat repliku.

Správa železniční dopravní cesty chtěla v minulosti sejmout z železničního mostu památkovou ochranu. Národní památkový ústav si však myslí, že lze most upravit či opravit i bez sejmutí ochrany. Návrh nyní posuzuje ministerstvo kultury.

Od poloviny října také Technická správa komunikací otevřela na mostě jednu z lávek pro pěší. Opravy druhé lávky mají začít v příštím roce.