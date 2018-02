Pražané se dožívají stále vyššího věku, dříve umírají lidé bez partnera

Jak umírají Pražané 464 je zemřelých mužů na 100 tisíc obyvatel na nemoci oběhové soustavy .

se mohou dožít ženy v metropoli. Před deseti lety to bylo 80,4 roků. 65,5 procent lidí umírá ve zdravotnických zařízeních. Doma zemřelo 20,9 procent lidí. Poznámka: Údaje z analýzy ČSÚ za roky 2006 až 2016.