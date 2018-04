Prahu s Benátkami spojuje český světec, brzy i pražská gondola

Spojitost mezi Prahou a italskými Benátkami by český turista běžně nehledal. Přitom stačí v jedné uličce ve čtvrti San Polo pořádně zaklonit hlavu u gotického portálu stejnojmenného kostela.



„Přestože je freska poničená v oblasti obličeje, jde o unikátní podobu českého světce Jana Nepomuckého. Na pozadí obrazu lze dokonce spatřit Karlův most,“ popsal před kostelem Zdeněk Bergman, převozník a majitel společnosti Pražské Benátky, který provozuje přívozy u Karlova mostu.

Bergman přijel do Itálie domluvit s místními gondoliéry jejich účast na svatojánských slavnostech Navalis. Také hledá historické souvislosti mezi Prahou a Benátkami.

„Uvnitř kostela je ještě barokní socha a obraz Jana Nepomuckého. Jeho autor, Giandomenico Tiepolo, ale legendu trochu popletl. Nepomucký byl údajně svržen z Karlova mostu do Vltavy, na obraze je však netypicky ztvárněn, jak po něm biřici házejí kameny,“ uvedl Bergman.

Nejenže je Nepomucký jedním z nejznámějších českých světců, je patronem mostů, lidí od vody a také jedním z patronů Benátek. „Jeho lidová sláva byla tak silná, že v podstatě přinutila Vatikán, aby ho svatořečili. Na Karlově mostě byla jeho socha umístěna 49 let předtím, než byl svatořečen. Stál tam tedy jako člověk mezi svatými. Dodnes je to také jediná nekamenná socha na mostě,“ dodal.

Pražská gondola

Slavnosti Navalis Od 14. května budou na Vltavě barokní gondoly bissone. Vyplují také 15. května na svatojánské slavnosti Navalis. Celkem Prahu navštíví sto gondoliérů z Benátek a asi 10 gondol. Letošní rok je desátý ročník obnovené tradice Navalis, která je tři sta let stará.

Různá zpodobnění světce brzy nebudou jedinou českou stopou v Benátkách. V historické loděnici Arsenal je uloženo deset barokních gondol typu bissone. Na rozdíl od běžných gondol jsou bohatě zdobené. Pražané dvě z nich uvidí na vlastní oči, protože je gondoliéři přivezou na slavnosti Navalis.

Dvě z těchto lodí však nejsou v této chvíli zkrášlené a právě jedna z nich bude věnována Praze.

„Jedna z neozdobených bissone se bude jmenovat Praga a bude symbolem historického propojení Benátek a Prahy,“ řekl k události benátský radní pro kulturu Giovanni Giusto.

Trup lodi bude převezen do Prahy, kde bude loď ozdobena symboly města. Zatím není jasné, co vše se na lodi objeví, ale podle Bergmana by na lodi neměl chybět znak Prahy a na přídi socha Jana Nepomuckého.

Poté bude vrácena Benátčanům a jednou ročně vypluje na slavnosti gondol Regata Storica společně s ostatními loděmi.

Loďaři pro metropoli i Benátky

Tradice výroby gondol se v Benátkách stále udržuje, ačkoli není tak silná jako v minulosti. Právě mistři loďaři tvoří další pojítko s Prahou.

Při procházce nebo při projížďce lodí lze v ulicích spatřit architektonické styly z období gotiky, renesance a z baroka. Pokud narazíte na loděnici, tzv. squero, narazíte na styl, který patří spíše do rakouských Alp.

„Jejich gondoly jsou v podstatě naše staré pramice. Je to stejná konstrukce i technologie. Oba typy lodí stavěli loďaři z Tyrolska,“ uvedl Bergman. Ti také zasadili dřevěné piloty pod celými Benátkami a podle dochovaných záznamů stavěli okolo 8. století i gondoly.

U nás první pramice splavily Vltavu až v 16. století. „Na Hallstatském jezeře v Rakousku vidíte v podstatě české pramice s benátskými příděmi a veslaři veslují čelem ve směru plavby,“ dodal.

V Benátkách je dnes pět fungujících loděnic, ale kompletní gondolu dokážou postavit jen ve dvou.

Mezi ně patří loděnice San Trovaso, kterou vede Lorenzo Della Toffola. „Můj otec byl architekt, takže jsem tuto profesi nezdědil, jak bylo v minulosti obvyklé. Ale stále na to nejsou žádné školy, všechny znalosti se předávají ústně. V Benátkách se rodová linie zachovala jen v loděnici Tramontin,“ řekl Toffola.

Loděnice San Trovaso je přes čtyři sta let stará a gondoly se zde vyrábějí stále stejným řemeslným způsobem bez plánků a na udusané hlíně. Loď se skládá asi z 280 dílů a osmi druhů dřeva. Každý kus je originál, protože se staví na míru konkrétnímu gondoliérovi.