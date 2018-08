Kupon na MHD pro Prahu a střední Čechy půjde brzy nahrát na platební kartu

„Elektronické kupóny PID bude nově možné si nahrát kromě Lítačky také na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, a to na e-shopu Lítačky, nově bez nutnosti použití validátoru,“ informoval Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid.

Zároveň s tím také bude ukončena možnost nahrávání kupónů na Opencard, a to od listopadu 2018. Již zakoupené kupony na Opencard budou platit až do konce své platnosti.



Nová mobilní aplikace PID lítačka navíc zvládne kromě nákupu jízdenky také upozornění na výluky, nebo na volná místa na záchytných parkovištích P+R.

Zatím je aplikace spuštěna ve zkušebním režimu. Městská firma Operátor ICT ji do plného provozu uvede v polovině srpna.

Celostátní slevy jízdného

Děti (do 18 let), studenti (do 26 let) a senioři (nad 65 let) budou od 1. září jezdit ve vlacích i příměstských autobusech za čtvrtinu jízdného.

Sleva 75 procent bude platit pro jednotlivé jízdné i předplatné a to až do dojezdových pražských pásem 0 a B.

Zavedeny budou také nové síťové jednodenní jízdenky pro příměstské cestování s 24hodinovou platností. Cena jízdného je: za 150 Kč (Středočeský kraj pásma 1 až 7), 160 Kč Praha a pásma 1 až 4, 240 Kč pro všechna pásma PID.