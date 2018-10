Kamion na Pražském okruhu vjel do pracovní buňky, uvnitř nikdo nebyl

10:42 , aktualizováno 10:42

Dopravu na Pražském okruhu ráno zkomplikovala nehoda kamionu, který naboural do auta a poté se vřítil do pracovní buňky u krajnice. Uvnitř v tu chvíli nikdo nebyl, záchranka řidiče odvezla do nemocnice.