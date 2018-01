Do pražské integrované dopravy se letos přidá Příbramsko a Berounsko

15:05 , aktualizováno 15:05

Pražská integrovaná doprava (PID) se letos rozšíří o oblasti Příbramska a Berounska. V létě by mělo být do systému zapojeno Příbramsko, v případě Berounska záleží na harmonogramu oprav dálnice D5 a silnice do Králova Dvora.