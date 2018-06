Na nebi nad Příbramskem se objevil tajemný úkaz, spekuluje se o tornádu

Snímek pořídil čtenář, který jej redakci iDNES.cz poskytl.

„O těchto věcech nelze hovořit takto od stolu. Bez terénního průzkumu my nemáme možnost nic říci, protože z radarů a družic to nezjistíte,“ řekl iDNES.cz Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Když meteorologové mají podezření na vznik tornáda, vyšlou do terénu pracovníky. Ti podle polomů v krajině a podle toho, jak jsou stromy zlámané či vyvrácené, dokáží specifikovat určitý jev.

„Musela by existovat usvědčující fotka trychtýře, abychom to mohli určit. Někdy je to spíše tromba, pokud se to nedotkne země. Když se dotkne země, tak je to tornádo. Pak se určuje klasifikace,“ vysvětlil Hanzlík.