Primář mladoboleslavské LDN se učí arabsky, aby mohl poznávat památky

Mladé doktory většinou lákají atraktivní obory jako chirurgie, proč jste si nakonec vybral práci v LDN?

To je pravda, i já chtěl být na škole traumatologem. Byla to moje vize prakticky od prvního ročníku. Bohužel jsem ale vyrostl trochu více, než ostatní kolegové a na operačním sále jsem při předklánění nad pacientem silně trpěl. Už v začátcích, kdy jsem ještě coby student při operacích pomáhal třeba s držením háků, mě kvůli tomu neskutečně bolela záda. To je komplikace, kterou jsem nepředpokládal.

Takže vám nezbylo než zvolit nějaký interní obor?

Po nástupu na mladoboleslavskou internu jsem chtěl dělat alespoň akutní kardiologii, tam ale zase nebylo místo. Během atestace se začal lámat chleba a musel jsem se včas rozhodnout. Začal jsem dělat ambulantní kardiologii, která mi dodnes zůstala, a později se mi k tomu nabídla právě možnost vést obě oddělení LDN.

Není práce s dlouhodobě nemocnými, mnohdy starými lidmi, deprimující?

LDN slouží k umožnění přechodu z akutních stavů pacienta po zaléčení v nemocnici do normálního života. To je přece pozitivní. A nemusí jít přitom jen o nejstarší pacienty, byť samozřejmě převažují. Dnes tu léčíme i dvacetileté pacienty po těžkých traumatech, kteří potřebují rekonvalescenci. Je ale pravda, že je to občas depresivní práce, a proto je důležité si dobře nastavit volný čas, aby se pracovní stres kompenzoval. Je to o celkovém přístupu k životu.

Vaším únikem z této reality je cestování, a to hlavně do arabských zemí. Jak jste vlastně přišel zrovna k takovému koníčku?

V mládí jsem začal cestovat. Podnikali jsme hlavně výlety do hor, oblíbil jsem si vysokohorskou turistiku s prvky horolezectví. Lezli jsme například na sedmitisícovky v Pamíru. Stál jsem na nejvyšší hoře tehdejšího Sovětského svazu Pik Kommunizma, která měří 7 500 metrů nad mořem, nebo na sedmitisícovce Pik Korženěvská. To už jsou slušné kopce. Vydali jsme se i na slavné Kilimandžáro, ale i do hor v Bolívii a Peru. To ale bylo v době, kdy jsem měl ještě pořádnou kondici.

Kdo je Jiří Janovský 54 let, je ženatý, má dva syny a bydlí na Mladoboleslavsku

od 1. dubna 1994 je primářem LDN v Mnichově Hradišti a od roku 2006 i v LDN Mladá Boleslav

je primářem LDN v Mnichově Hradišti a Mladá Boleslav ve volném čase rád cestuje za památkami a historií do arabských zemí

do arabských zemí pravidelně chodí plavat, pěstuje orchideje a okrajově kaktusy, je členem Orchidea klubu v Brně

přednáší o svých cestách na Univerzitě třetího věku v Mladé Boleslavi

v Mladé Boleslavi věnuje se i výletům za takzvanými smírčími kříži a křížovými kameny po celé Evropě i v České republice, je členem Klubu drobných kamenných památek při muzeu v Aši



Kondice ale není samozřejmostí, sportoval jste už před tím?

Celý život jsem aktivně závodil v plavání za TJ Autoškoda Mladá Boleslav. Plavu pravidelně dodnes, občas si zazávodím v dresu PK Stráž pod Ralskem. Samozřejmě netrénuji dvakrát denně jako dříve, ale snažím se alespoň dvakrát třikrát do týdne. Jenže s věkem pochopitelně kondice ubývá. Na větší fyzické výkony ani na vysokohorskou turistiku už to není. Maximálně se vydáme na nějaký skialpový výlet do evropských hor. Místo toho mám v posledních letech čas cestovat za poznáním. Silným impulzem bylo, když jsem se seznámil s Václavem Petříčkem, který je původem botanik, ale věnuje se i arabské kultuře a architektuře.

A vás zájmem o arabské země nakazil?

U mě je to hlavně zájem o tamní historii a architekturu. Proto studuji již třetím rokem arabštinu. Tamní památky mají různé nápisy, převážně z Koránu, které jsem si chtěl dokázat přečíst. Občas zajedu třeba do Egypta, Libanonu či Maroka. Zajímavé stavby znám z Turecka. Nejvíce mi učarovaly památky „Hedvábné stezky“ ve střední Asii s centrem v Samarkandu.

To jsou zrovna země, které asi převážná část českých turistů zná jen z hotelových komplexů…

Přesně ten typ turisty já určitě nejsem. Někdy nám to kvůli tomu doma trochu skřípe, protože moje manželka by právě naopak ráda dala přednost odpočinku u moře. Snažíme se proto vždy najít nějaký kompromis.

Je podle vás cestování v těchto zemích bezpečné?

Nikdy jsem se necítil jinak než bezpečně. Země s arabskými památkami nejsou čistě arabskými zeměmi. Například Turecko, kde žijí hlavně Turci, Kurdové či Hemšingové. I co se týče střední Asie, ve většině jejích postsovětských zemích je bezpečnostní situace poměrně dobrá. Přímo v arabských oblastech současného světa je to složitější. Arab má tu vlastnost, že je extrémně pohostinný a drží nad vámi ochranou ruku, ale není dobré být jeho nepřítel. Pokud s sebou alespoň jednoho takového ochránce máte a vaše úmysly jsou přátelské, jste obvykle v pohodě. Vždy jsem měl štěstí na dobré místní lidi či průvodce.

Takže je dobré mít při cestách na vlastní pěst do vnitrozemí někoho, na koho se obrátit?

Volně se dá cestovat v Maroku, Egyptě, Ománu a Emirátech. Ale platí, že není arabská země jako arabská země. S místním průvodcem jsem měl na mysli hlavně Sýrii nebo Libanon, kde to někoho znalého místních poměrů vyžaduje.

Tak zrovna do Libanonu a Sýrie, která zažívá krvavé útoky, byste asi v současné situaci necestoval?

Zrovna před týdnem jsem se vrátil (směje se). I když je pravda, že jsem se dostal jen do Libanonu, ale do Sýrie se mi odcestovat nepodařilo. Chtěl jsem jet do Damašku, nicméně i Libanonci mě varovali, že to není nejlepší nápad.

Dalo se takto blízko válce provozovat normální turistiku?

V podstatě bez problémů jsme cestovali po památkách a občas jsem se koupal i v moři. Libanon je malá země, na délku má asi 200 kilometrů a na šířku 60 kilometrů, takže vzdálenost od Damašku, hlavního města sousední Sýrie, je malá. Pochopitelně jsou všude vojenské posádky, které kontrolují situaci v zemi. Je dobře, že světové mocnosti se snaží Libanon zachovat v klidu. Myslím, že tamní lidé si už války vytrpěli až moc. Je to země, kde žije na malém území 17 náboženských komunit, v křehké demokracii. Občas je cítit napětí, vždyť tu žijí křestané-maronité, sunnité i šíité na ploše velkém jako Morava.

Do které země se vracíte nejraději?

Oblíbil jsem si právě Libanon, protože to je země, kde je relativní klid a má bohatou historii, která se datuje už někdy 5000 let před Kristem až do současnosti. Byť jsou tamní památky mnohdy hodně rozbité, tak mají svého ducha. Je to jediná arabská země, kde není poušť a kam v minulosti vnesli evropský řád Francouzi. V 70. letech se Libanonu říkalo Paříž východu. Je to země určitým způsobem odlišná od klasické Arábie. Oblíbil jsem si rovněž Omán, kde nepřevládají sunnité ani šíité, ale tři čtvrtiny obyvatel vyznávají ibádíjskou, tedy podstatně tolerantnější odnož islámu.

Dá se tam tedy bez problémů cestovat?

Díky tomu, že v Ománu jsou četné zdroje ropy, jde o ekonomicky nezávislý stát. Celkově se tam díky tomu dá cestovat po památkách bez problémů, dá se půjčit auto a přespat kdekoli v hotelu. Prakticky můžete přespat i někde na veřejné pláži, aniž by vás někdo ohrožoval. Jediné, co nás tam ohrozilo, byla liška, která nám okousala stan (směje se). Menší neklid je na hranicích s Jemenem, kde je potřeba respektovat asi 50kilometrovou zónu, kde jsou vojenské hlídky.

A je země, kterou byste ještě rád prozkoumal?

Je to určitě Saúdská Arábie, která je spolu s Jemenem bohužel zapovězenou zemí. Nicméně Saúdská Arábie se chystá trochu otevřít turismu. Dokonce je to před schválením, takže je to jeden z možných cílů do budoucna. Jsou tam ale natolik radikální muslimské názory, že si člověk musí dobře rozmyslet, kam se tam vydá.

Přišel jste na cestách do těchto zemí někdy do konfliktu s místními lidmi nebo policií?

Naopak, pro nás je trochu až nepochopitelné, že tamní obyčejný člověk je daleko pohostinnější. Jsou hlavně velmi zvědaví, takže jsou komunikativní, klidně vás zastaví na ulici a pozvou do domu. To tady u nás nefunguje.