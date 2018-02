Krnáčová stopla rozhodnutí pražské rady, využila netradiční pravomoc

„Rozhodla jsem se poprvé během svého funkčního období využít zákona o hlavním městě Praze, který mi umožňuje pozastavit usnesení rady v případě, pokud se domnívám, že je špatné, a o tom jsem já i celý klub ANO přesvědčena,“ řekla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Podle politologa je tato pravomoc primátora běžná součást legislativy, kterou mohou využívat i starostové samospráv. Používá se však zřídka a při řešení zásadních problémů.

„Nevzpomínám si, kdo z primátorů Prahy této možnosti využil naposled. Využívá se velmi ojediněle, vlastně takřka vůbec,“ řekl iDNES.cz politolog Petr Jüptner. Usnesení se bude podle politologa projednávat hned na dalším zastupitelstvu.

„Je to instrument, který nemá sloužit k vyjádření odlišného stanoviska či názoru, ale měl by sloužit k opravě chyb. Primátorka vede jednání rady, takže problémy s nejasností by možná mohly být vyřešeny během jednání, ale nevím, do jaké míry to bylo možné v tomto případě,“ dodal.

Zástupcům ANO vadí nekonkrétnost schváleného materiálu. „My jsme pro zlidštění magistrály, ale proti zacpání Prahy. Požadovali jsme, aby byl materiál přerušen, dokud nebudou hotovy vizualizace konkrétních opatření, protože schválený tisk je velmi obecný a nikdo teď neví, jaké budou úpravy a jaké to bude mít důsledky,“ řekl poslanec a zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Na úterním jednání pro materiál hlasovali pouze zástupci ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Jde o banalitu

Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Trojkoalice) jde primátorka s kanonem na vrabce a řidiči úpravy nepoznají. Jedná se o změny na náměstí I.P. Pavlova nebo doplnění přechodů na místech, kde již nyní auta čekají na semaforech.

„Myslím, že paní primátorka jde s kanónem na vrabce, protože to, co jsme v úterý schválili není žádná revoluční věc. Říká jen, že máme postupně rehabilitovat okolí magistrály. My jsme v úterý schválili úplně banální věci, na které v normálním městě žádné usnesení ani nepotřebujeme,“ řekla Kolínská.

Bývalý primátor hlavního města Bohuslav Svoboda to považuje za výsledek nefunkční koalice.

„Je to určitý projev toho, že to na radnici nefunguje. Primátor má svoji radu o svých myšlenkách umět přesvědčit,“ uvedl bývalý pražský primátor Bohuslava Svoboda a dodal, že naposledy byl tento zákon podle něj použit za Jana Koukala, který byl ve funkci primátora v letech 1993 až 1998.