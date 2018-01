Jezdí přívoz v Troji, nebo ne? Už z dálky to ohlásí vlajky či cedule

Přestože nový přívoz, který nahrazuje zřícenou lávku, několikrát zastavil kvůli velké vodě, Ropid nezvažuje, že by ho zrušil.

„Přívoz P8 z celkové provozní doby nebyl v provozu ze čtrnácti procent. V přepočtu to jsou od 23. prosince necelé čtyři dny. S ohledem na tyto údaje nepřemýšlíme, že bychom přívoz zrušili,“ řekl iDNES.cz mluvčí Ropid Filip Drápal.

Na aktuální stav vody bude nově upozorňovat zařízení v blízkosti přívozu, které zde nechala nainstalovat Státní plavební správa. To má znázorňovat limitní průtok, aby převozníci mohli rychleji reagovat na zastavení či opětovné zprovoznění přívozu.

Jenže nárazové zastavení provozu vadí lidem, kteří se chtějí přepravit mezi Císařským ostrovem a Trójou. Kromě upozornění na webu Ropidu proto chce Pražská paroplavba u přívozu vyvěsit vlajky či cedule, aby bylo již z dálky lépe vidět, zda doprava funguje, nebo je mimo provoz.

Je možné, že při oblevách bude přívoz zastavený častěji. Naopak v létě by mohl být vody nedostatek. „S provozem v letním období na tomto místě zatím nejsou zkušenosti, ale neměl by to být žádný problém, loď má velmi nízký ponor,“ dodal Drápal.

Loď vyplula na Vltavu poprvé loni 23. prosince, naposledy byl přívoz mimo provoz 2. ledna právě kvůli zvýšenému průtoku vody.



Na spuštění přívozu Mistr Jan Hus se podívejte na videu.