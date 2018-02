VIDEO: K obchoďáku, Avii i na nádraží. Sem má jet nové metro C

Na rozdíl od současnosti by metro nekončilo v polích, ale u rozsáhlé bytové zástavby. První stanice by měla stát na Tupolevově ulici mezi Obchodním centrem Letňany a sídlištěm.

„Byla by to obrovská výhoda, protože obyvatelé Letňan dnes nemají přímý přístup ke stanici metra,“ řekl šéfredaktor webu MHD86.cz Ondřej Matěj Hrubeš.



Druhá stanice by stála o jen kousek dál na Veselské. Využili by ji jak lidé, kteří bydlí na letňanském sídlišti, tak ti, kteří se do oblasti teprve přistěhují. Z druhé strany stanice, kde nyní stojí bývalý areál Avie, se totiž plánuje rozsáhlý bytový komplex.

Údaje o tom, pro kolik lidí byty postaví, se různí. Jisté je, že minimálně pro několik tisíc. Kromě bytů tu mají vyrůst také kanceláře. „Bude tam velká poptávka po MHD,“ obhajuje plán na prodloužení metra náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Konečná stanice má vzniknout u Nádraží Čakovice, tedy mezi samotnými Čakovicemi a areálem Avie.

Nejdříve za 12 let

„Také si musíme uvědomit, že tím, jak jezdí Středočeši a Ústečáci až do Letňan, tak v tuto chvíli nám hodně využívají kapacitu komunikací a ráno je tam velký dopravní problém. Proto když některé dopravní terminály dokážeme odsunout zase o tři stanice dále, třeba na P+R a podobně, tak to bude ku prospěchu celé té části a pokusu o zklidnění dopravy v oblasti Letňan a Čakovic,“ tvrdí náměstek Dolínek.



Samotná stavba metra by podle analýzy firmy Metroprojekt trvala přibližně tři roky, první cestující by se ale mohli svézt nejdříve za 12 let.

„Když dnes řekneme, že chceme dojet do Čakovic metrem a chceme tam mít tři zastávky, tak za 12 let bychom měli bez problému vystupovat v Čakovicích. Zatím totiž není územní rozhodnutí, stavební povolení, nejsou zabezpečeny pozemky,“ vysvětlil Petr Dolínek, proč by lidé na stavbu za 16 miliard korun čekali tak dlouho.